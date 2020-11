Orange gegen häusliche Gewalt

Die evangelische Stadtkirche und die Volkshochschule leuchten am Mittwochabend orangefarben. Große Scheinwerfer strahlen die Gebäude auf den Kleinen Planken an und setzen so ein helles Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Zum dritten Mal beteiligt sich der Zonta-Club Schwetzingen an der Aktion „Orange the World“, bei der weltweit am internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, dem 25. November, verschiedene Gebäude in Orange aufleuchten.

„Wir machen hier auf ein wichtiges Thema aufmerksam“, sagt Christiane Loelgen, Präsidentin des Zonta-Clubs, am kleinen Informationsstand bei der Volkshochschule. Wegen der Corona-Krise sei es leider nicht möglich gewesen, eine größere Veranstaltung zu planen. Deswegen verteilt sie lediglich Flyer an Passanten. „Das Thema Gewalt betrifft viele Frauen weltweit. Wir möchten diesen Frauen eine Plattform geben, dass sie sich wehren und sich für sich selbst einsetzen können“, betont Loelgen. Oft falle es diesen nämlich schwer, aus den gewohnten Strukturen auszubrechen und sich unabhängig vom gewalttätigen Ehemann oder Vater zu machen. Allein in Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau an den Folgen von häuslicher Gewalt.

„In Sachen Präventionsarbeit gegen häusliche Gewalt ist Schwetzingen ein Vorreiter. Schon 2010 wurde hier der Runde Tisch häusliche Gewalt gegründet“, meint Gründungspräsidentin Angela Bräunig, die ebenfalls vor Ort ist. „Sag nein“, prangt in orangefarbenen Lettern auf ihrem T-Shirt. Bewusstsein schaffen für ein Thema, das viele Frauen betrifft und doch oft totgeschwiegen wird – das ist an diesem Abend das Ziel der beiden Frauen.

