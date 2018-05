Anzeige

Im Ordnungsamt der Stadt in der Zeyherstraße 1 finden ab Montag, 4. Juni, bis voraussichtlich 20. Juni Renovierungsarbeiten statt, heißt es aus dem Rathaus. Im ersten Obergeschoss wird der Fußboden neu verlegt. Daher kommt es teilweise zu Einschränkungen im Kundenverkehr durch den vorübergehenden Umzug von Abteilungen in Ersatzbüros und an insgesamt drei Tagen auch zu einer Schließung des Ausländeramtes. Die Arbeiten werden in drei Etappen ausgeführt.

Im ersten Bauabschnitt vom 4. Juni bis einschließlich 7. Juni ist das Ausländeramt in den Zimmern 206-208 und die Abteilung Gewerbe und Waffen im Zimmer 301 (2. Obergeschoss) erreichbar. Im zweiten Bauabschnitt vom 8. Juni bis einschließlich 15. Juni ist das Ausländeramt in Zimmer 204/205 und die Verkehrsbehörde im Zimmer 301 (2. Obergeschoss) erreichbar.

Änderungen auf Aushängen

In Bauabschnitt drei vom 15. Juni bis 20. Juni finden die Arbeiten im Flur im ersten Obergeschoss statt. Daher bleibt vom 18. Juni bis einschließlich 20. Juni das Ausländeramt für Publikumsverkehr geschlossen. Das Ausländeramt ist an diesen drei Tagen aber telefonisch unter der Nummer 06202/87-233 erreichbar. Die Abteilungen Gewerbe, Waffen und Verkehr beziehen in diesem Bauabschnitt ihr Ersatzbüro in Zimmer 301 und 303. Auf alle Änderungen während der Bauzeit wird im Treppenhaus und im Fahrstuhl ein jeweils aktueller Aushang auf die Ersatzbüros hinweisen.