Seit geraumer Zeit beschleicht ja viele Menschen das ungute Gefühl, dass die gewohnte Orientierung verloren geht. Umbrüche und ungewisse Aussichten allenthalben. Internationale Beziehungen, Wirtschaft, Klima oder das allgemeine Zusammenleben in einer sich stark verändernden Gesellschaft – ohne Orientierung fühlen sich die meisten von uns hilflos. Auch kleine Beispiele im Alltag zeigen es: Haben Sie im fremden Parkhaus schon einmal Ihr Auto mit der Erkenntnis gesucht, dass nach der Rückkehr dieses Parkhaus ganz anders aussah als Sie es von der Ankunft in Erinnerung hatten? Bei größeren Parkhäusern kann man manchmal ganze Gruppen von Suchenden beobachten.

Etliche Mitmenschen rühmen sich zwar ihres Orientierungssinns und vertrauen ganz darauf, die Vorsichtigen schreiben dennoch lieber die Parkplatznummer auf den Parkschein, während die technikaffinen gleich eine Autosuch-App auf ihrem Smartphone nutzen. Fehlende Orientierung kann beunruhigend wirken, das erlebte eine Freundin mit einer Nachbarin. Die fragte nämlich nach dem Grab eines gemeinsamen Bekannten, sie hätte seine letzte Ruhestätte mit der kleinen Tafel in dem Baumhain bei ihrem Besuch auf dem Friedhof nicht mehr gefunden. Unsere Freundin, die den Kontakt zu den in Norddeutschland lebenden Angehörigen hält, ging am nächsten Tag selbst auf den Friedhof, um nach dem Grab zu schauen. Als sie die Stelle auch nicht entdeckte, fragte sie etwas irritiert bei der Friedhofsverwaltung nach.

Dort bekam sie einen Lageplan mit dem Hinweis, dass das übliche Tor ja geschlossen sei und das Gras wegen der starken Regenfälle wohl etwas höher stünde. Vielleicht sei deshalb die Tafel nicht zu sehen. Es war dann auch so: Keine Verschwörung, Schändung oder ein Diebstahl, es fehlte lediglich der richtige Weg. Es wäre naiv, auf „ein paar Pläne“ zu hoffen, die den richtigen Weg zeigen. Aber bei allem Unmut über bestimmte Entwicklungen kann es doch lohnen, sich nicht aufgeregt zu verlaufen, sondern selbst bei der Orientierung um gute Wege mitzuwirken.

Ein Schritt dahin wäre schon die (häufig fehlende) faire Anerkennung derjenigen, die sich – angefangen bei der Kommunalpolitik – redlich um Lösungen bemühen oder als Ordnungs-, Sicherheits- und Rettungskräfte großen persönlichen und nicht ungefährlichen Einsatz leisten.

