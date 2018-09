Origami mit Leinen

Noch bis zum 4. November eröffnet das Schloss den Blick auf ein verblüffendes historisches Phänomen der Tafelkultur. Unter dem Titel „Gefaltete Schönheit – Die Kunst des Serviettenbrechens“ zeigt der Faltkünstler Joan Sallas feingliedrige Werke vom grazilen Tischschmuck bis zur raumgreifenden Skulptur (wir berichteten).

Für Kinder gibt es begleitend zur Ausstellung ein besonderes Rahmenprogramm, bei dem sie sich auf die Spur dieser historischen Kunst begeben und in zwei Workshops selbst kreativ werden können. Die erste Gelegenheit dazu gibt es am Samstag, 22. September; ein weiterer Workshop findet am 3. November statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von raffinierten Servietten bis zu meisterhaften Skulpturen: Der spanische Faltkünstler Joan Sallas beeindruckt mit einer seltenen Kunst, die in der Zeit des Barock zu ihrer Blüte gelangte: Er faltet gestärkte Leinentücher. Auch Kinder können in diese kunstvolle Welt des Serviettenbrechens eintauchen. Beim Kinderprogramm werden sie in einem Workshop selbst aktiv und gestalten eigene Kunstwerke. Diese Sonderführungen mit Workshop an den Samstagen, 22. September und 3. November, beginnen um 15.15 Uhr und kosten 6 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. zg

