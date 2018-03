Ortsgruppen vereinen sich

Anzeige

Dank an Rolf Schneider

Als neuen Namen einigte man sich auf „Sozialverband Schwetzingen-Neulußheim“. Viele Dankesbekundungen wurden Rolf Schneider zuteil, der viele Jahre lang in Neulußheim wie auch Schwetzingen eine großartige Arbeit für den SoVD leistete und sich aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter auf Vorstandsebene einbringen kann.

Helmut Marx nutzte die Gelegenheit für einen sehr weitreichenden Vortrag unter dem Motto „Aktuelles aus Berlin“. Hier sprach er anstehende gesetzliche Änderungen im Sozialwesen, insbesondere bei der der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung an. In seiner Funktion als SoVD-Landesvorsitzender war er in den zurückliegenden Wochen in der Hauptstadt sehr oft als Experte gefragt. rie/Bild: Rieger

