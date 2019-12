Ortszentren in allen drei Gemeinden stärken

Der Gemeinderat war einstimmig für das fortgeschriebene Leitbild zur Steuerung des Einzelhandels in Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim. Das in der Federführung des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim erstellte Konzept kommt in gemeinsamer Einschätzung mit den drei Gemeinden zu dem Ergebnis, dass sich die Zusammenarbeit in dieser Form außerordentlich bewährt hat.

„Das Leitbild wird durchweg positiv bewertet und gilt als wichtige Grundlage für eine geordnete Einzelhandelsentwicklung“, heißt es in dem Bericht. Das Konzept greift im Wesentlichen die Forderung des Regionalplanes der Metropolregion Rhein-Neckar auf, wonach eine verbrauchernahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, insbesondere von Lebensmitteln, gewährleistet werden soll. Ebenso sollen in allen drei Gemeinden die Ortszentren gestärkt werden. Ohne Gegenstimmen verabschiedete das Gremium das überarbeitete Einzelhandelskonzept als städtebauliches Entwicklungskonzept.

Gebilligt wurden auch die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Stellungnahmen waren vom Regierungspräsidium Karlsruhe, der Stadt Mannheim, der IHK Rhein-Neckar, dem Verband Region Rhein-Neckar und dem Nachbarschaftsverband Mannheim-Heidelberg eingegangen. Die Polizei Mannheim hatte lediglich präventive Hinweise für Ladengeschäfte und den öffentlichen Raum gegeben. Bebauungspläne, die von den Neuregelungen des Umsetzungskonzeptes zur Einzelhandelssteuerung in Schwetzingen betroffen sind, sollen sukzessive fortgeschrieben werden vw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019