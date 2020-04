Ostern fällt nicht aus – Ostern ist nur anders!

Es ist eine ganz besondere Zeit, in der wir auf das Osterfest 2020 zugehen. Auch für uns selbst, die Geistlichen der christlichen Kirchen in Schwetzingen. Gleichzeitig fühlen wir – die Katholische Seelsorgeeinheit, die Evangelische Kirchengemeinde, die Griechisch-Orthodoxe, die Evangelische Gemeinde am Schlossplatz und die Neuapostolische Gemeinde – uns in diesem Jahr besonders verbunden. Die Ökumene in unserer Stadt ist quicklebendig, das spüren wir derzeit ganz besonders intensiv.

Die Corona-Pandemie bestimmt unsere Tage und unser Verhalten. Noch schwerer als an anderen Tagen fällt uns die Vorstellung, uns zu Ostern nicht in unseren Kirchen zu treffen, um an Jesu Auferstehung zu denken und sie nachts am Osterfeuer oder frühmorgens beim anbrechenden Tageslicht zu feiern. Und dennoch: Ostern fällt nicht aus! Ostern ist nicht abgesagt! Ostern ist diesmal nur anders! Es gibt gute Ideen, die kommenden Tage auch in diesem besonderen Jahr zu feiern: Wir können am Gründonnerstag in unseren Häusern einen Kanten Brot essen, ein Glas Wein mit der Hausgemeinschaft trinken und dabei an Jesu letzte Tischgemeinschaft mit seinen Jüngern denken. Vielleicht überlegen wir dabei, wen wir gerne bei uns sitzen hätten – und wen auch nicht. Und dass Jesus gerade Letztere an seinen Tisch einladen würde – selbst Judas, der bald danach Jesus verraten wird, saß damals mit am Tisch.

Viele Angebote in den Gemeinden

Vielleicht halten wir an Karfreitag zur Sterbestunde Jesu um 15 Uhr zuhause inne und denken an all diejenigen, die „vor den Toren der Stadt“ leiden, wie es im Hebräerbrief heißt, an die vielen Menschen, die jetzt krank in Schwetzingen, in ganz Europa und der Welt liegen. Wir klagen unsere Sorgen und unser Leid Gott, wir klagen ihm unsere Einsamkeit, unsere Kranken, unsere Verstorbenen und Toten. Und am Ostersonntag können wir „Christ ist erstanden“ mitsingen bei Online-Gottesdiensten unserer Gemeinden, der Bistümer oder im ZDF – am besten um 10.15 Uhr, wenn deutschlandweit Orgeln aus offenen Kirchen und Bläser, Streicher oder Stimmen von vielen Balkonen diese Melodie erschallen lassen. Oder auch ganz alleine zu Hause: Gottes Gegenwart verbindet uns über alle Entfernungen hinweg. Seine Liebe und die Kraft seiner Auferstehung gehen für uns durch alle Wände. Das ist so und das bleibt so, trotz Versammlungsverbot.

Wir wissen es: Der Herr ist auferstanden – für jede und jeden von uns.

