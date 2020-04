Osternester zum Anbeißen

Hefe ist momentan ein kostbares Gut: Im Supermarkt braucht man Glück, um einen Würfel zu bekommen. Hier gibt es eine Anleitung, wie du Hefe selbst machen kannst. Du benötigst lediglich drei Zutaten und etwas Vorlaufzeit. Du brauchst neben einem sterilisierten Einmachglas (mindestens 700 ml Fassungsvermögen), 500 ml lauwarmes Wasser, 2 getrocknete, ungeschwefelte Pflaumen oder Datteln, alternativ funktionieren 4 EL ungeschwefelte Rosinen sowie 1 EL Rohrzucker.

Fülle das Trockenobst zusammen mit dem Zucker ins Glas und gieße es mit dem Wasser auf. Das Glas nun verschließen und kräftig schütteln. Nach etwa zwei Tagen beginnt die Bläschenbildung und das Wasser trübt sich allmählich. Sobald sich keine neuen Bläschen mehr bilden, ist der Vorgang abgeschlossen. Das dauert in der Regel zwischen drei und sieben Tagen. Wichtig ist, dass das Gemisch leicht vergoren ist, aber nicht übel riecht. Dann kann das Hefewasser genutzt werden: 100 ml entsprechen einem Hefewürfel zuzüglich der Flüssigkeit, in dem die Hefe aufgelöst wird. Bei selbstgemachter Hefe muss der Teig etwas länger gehen. Die Hefe lässt sich im Einmachglas im Kühlschrank lagern.

Wenn es schneller gehen soll, kannst du die Hefe auch mit Hilfe von Bier ansetzen. Dazu brauchst du: 100 g lauwarmes Hefeweizen, 1 EL Rohrzucker sowie 1 EL Mehl (Dinkel oder Weizen). Fülle das Bier in ein Einmachglas (mindestens 200 ml Fassungsvermögen) und füge nun Zucker und Mehl hinzu. Das Ganze nicht umrühren, sondern das Glas verschließen und ein paar Minuten kräftig schütteln, bis sich Mehl und Zucker gelöst haben. Das Gemisch am besten über Nacht an einem warmen Ort (mindestens Zimmertemperatur) stehen lassen, ehe du es verwendest. Auch dieses Gemisch entspricht etwa einem Hefewürfel zuzüglich 100 Milliliter Flüssigkeit. Wenn du die selbstgemachte Bier-Hefe verwendest, musst du ebenfalls etwas mehr Gehzeit einplanen. vs