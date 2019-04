Osterparty mit „Me & the Heat“

„Me & the Heat“ laden zu einer „Osterparty“ in großer Besetzung in die Alte Wollfabrik ein und werden wieder ordentlich für Stimmung sorgen. Die Party steigt am Samstag, 20. April, ab 20.30 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Wen Mike Frank und Kollegen diesmal mitbringen, ist eine Überraschung. Im Gepäck hat die beliebte Band auf jeden Fall Hits am laufenden Band und aus allen denkbaren Sparten. Abtanzen und mitfeiern ist hier Programm.

Karten für 16 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) gibt es im SZ-Kundenforum am Schlossplatz. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.04.2019