Anzeige

Die Putzwoche mit ihrem Osterputz ist keine Erfindung der heutigen Zeit, sondern von jeher in der Bevölkerung als Frühjahrsputz bekannt. Die Siedlergemeinschaft Hirschacker veranstaltet diese Nachbarschaftsaktion seit vielen Jahren in ihrem geliebten Stadtteil mit vielen freiwilligen Helfern. Treffpunkt und Beginn der Aktion ist diesmal am Samstag, 24. März, um 9.45 Uhr am Gasthaus „Rheintal“.

.Gerade markante Punkte wie die Ein- und Ausfahrten zum Stadtteil werden unter die Lupe genommen, da es immer wieder Zeitgenossen gibt, die Bushaltestellen oder dortige Grünflächen als Müllabladeplätze missbrauchen, teilt der Verein mit. Viel Unrat gelte es einzusammeln und zu entfernen. Greifzangen, Müllsäcke und Hilfsmaterial werden vom Bauhof der Stadt zur Verfügung gestellt.

Der Vorsitzende Rudi Hoffmann wünscht sich wie in den vergangenen Jahren viele fleißige Helfer die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen und mithelfen den Stadtteil sauber und attraktiv zu machen. Nach getaner Arbeit wird zu einem kräftigen Vesper im Vereinsheim eingeladen.