Paare können sich digital auf die Ehe vorbereiten

Region.Wer kirchlich heiraten möchte, nimmt in der Regel Kontakt zu seinem Pfarrbüro auf. Doch welches ist das? Nicht jedem ist das klar. Vielleicht weil jemand durch Studium oder Beruf neu in der Stadt ist. Oder weil sich Zuständigkeiten in der katholischen Kirche verändert haben und Pfarreien zu Seelsorgeeinheiten fusioniert sind. Vielen Paaren erschweren solche formalen Hürden die Hochzeitsvorbereitungen. Das soll sich ändern, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Die katholische Kirche im Erzbistum Freiburg hat eine neue Webplattform entwickelt, die Paaren dabei helfen soll, die kirchliche Trauung möglichst einfach zu planen und zu organisieren. Auf der Website www.einfach-kirchlich-heiraten.de werden interessierte Paare einfach und bedienerfreundlich durch ein Menü geführt. Dabei geht es um die Traukirche und den Priester oder Diakon, der der Trauung assistieren könnte. Es wird aber auch danach gefragt, welche Erwartungen die Paare an die Hochzeit haben. So bekommt die Vorbereitung auf die Trauung Tiefgang und bleibt nicht nur an der organisatorischen Oberfläche, heißt es in der Mitteilung weiter.

Plattform ersetzt Gespräch nicht

Wer sich bis zum Ende durchklickt, bekommt reale Ansprechpersonen vermittelt. Die Plattform ersetzt insofern kein Traugespräch und auch nicht den persönlichen Kontakt zwischen Trauassistenz und Paar. Sie soll vor allem der jungen medienaffinen Generation den Kontakt und Organisation der Trauung erleichtern und eben die Möglichkeit bieten zum „Einfach Kirchlich Heiraten“.

Die Plattform ist derzeit als Pilotprojekt auf drei Monate angelegt und regional auf Freiburg, Mannheim, Mosbach-Buchen und Rastatt begrenzt. Wird das Angebot angenommen, könnten künftig weitere Orte dazukommen – also auch die Region Schwetzingen, so das Erzbistum Freiburg.

Vom Countdown bis hin zu Tipps

In den vergangenen drei Jahren hat die katholische Kirche bereits gute Erfahrung mit ähnlichen digitalen Angeboten gesammelt. So zum Beispiel mit der App „Ehe.Wir.Heiraten“. Die deutschen Bistümer und das katholische Bibelwerk haben sie entwickelt, um junge Paare auf dem Weg zu ihrer Trauung zu unterstützen. Und das auf vielfältige Weise: Die App zählt einen Countdown von bis zu einem Jahr vor dem Trautermin herunter. Jede Woche erhält das Paar eine digitale Nachricht: mal einen organisatorischen Tipp rund um die Vorbereitungen der Trauung; mal einen inhaltlichen Impuls. Auch ein Kalender ist enthalten. Er weist das Paar auf Angebote in der Nähe hin: Ehevorbereitungstage wie „Ein Tag für uns“, Kommunikationstrainings und Ähnliches.

Durch die Verordnungen rund um die Corona-Pandemie gibt es natürlich auch Einschränkungen für Hochzeiten.

Das digitale Angebot der katholischen Kirche ermöglicht jedoch genau in dieser Zeit, in der Treffen vermieden werden sollen, eine angemessene Vorbereitungsmöglichkeit auf den anstehenden „schönsten Tag im Leben“. sz/mch

Info: Wer sich für die Ehevorbereitung unter anderem im Dekanat Wiesloch interessiert, wird fündig unter www.einfach-kirchlich-heiraten.de, www.ehe-wir-heiraten.de und www.eintagfueruns.de.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020