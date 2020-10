Pädagogin mit großem Fachwissen

Erst jetzt wurde bekannt, dass die in Schwetzingen bekannte Pädagogin Maria Vogel vor einigen Wochen im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Sie unterrichtete Generationen von Schülern des Hebel-Gymnasiums in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie und Chemie und war auf diesen Gebieten eine echte Koryphäe mit großem Fachwissen – vor allem im Bereich der Botanik.

Fast 40 Jahre war Maria Vogel am „Hebel“ – bis Ende der 1980er Jahre. Unter anderem auch als Fachbereichsleiterin für Bio und Chemie. Zeitweise unterrichtete sie auch Mathematik. Im Kollegium war sie aufgrund ihrer freundlichen Art und ihrer Kompetenz sehr anerkannt, für die Schüler war sie eine echte Respektsperson, die viel forderte, aber gerecht und korrekt war. Nachdem sie ihr Leben lang in Ladenburg gewohnt hatte, verstarb sie in Brühl. ali

