Eine weitere Fahrt führte die Sänger an die Blumenriviera. Im palmengesäumten San Remo und dem mittelalterlichen Städtchen Dolce-aqua wurde Station gemacht. An den Küstenstraßen gab es das reinste Blumen- und Blütenmeer zu bewundern. Der Besuch einer über 400 Jahre alten Ölmühle vermittelte einen spannenden Einblick in alte Techniken der Olivenölgewinnung. Reiseleiter Dieter Bergmann erhielt lang anhaltenden Applaus. rie

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.05.2018