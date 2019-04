Panade ist das Geheimnis

Das Karfreitagsfischbacken beim Angelsportverein war wieder ein großartiger Erfolg, wie der Verein mitteilt. Egal ob Zander oder Seelachsfilet, der in Panade und heißem Öl gebackene Fisch mit Remoulade und hausgemachtem Kartoffelsalat war eine willkommene Delikatesse bei allen Gästen. Das Erfolgsgeheimnis um den guten Geschmack des Fisches sei dabei zwar leicht erklärt, aber nur schwer nachzumachen, denn die geheime Panade und die Marinade mache den Unterschied. Diese unterscheide sich bei den Vereinen und gehöre zur Vereinstradition. Auch Nachtisch gab es in Form eines Kuchenbuffets. Die Resonanz der Stammgäste und der Neukunden war positiv. Das zweite Fischbacken des Jahres findet am Samstag, 16. November, statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019