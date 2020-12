Pandemie-Lage in Schwetzingen ist angespannt

Schwetzingen.Jetzt gilt es: Die Vorgaben der Landesregierung für den sogenannten Winter-Lockdown in Baden-Württemberg sind in Kraft getreten. "Wir für Umsetzung und Kontrolle zuständigen Kommunen - Ortspolizeibehörden - haben die seit heute geltende Fassung der Corona-Verordnung leider erst nach Mitternacht erhalten, was uns die Arbeit und Information vor Ort nicht gerade erleichtert hat", schreibt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in einer Mitteilung Die Pandemie-Lage ist zunehmend angespannt - auch in Schwetzingen. Mit Stand Mittwoch, 16. Dezember, sind 193 Personen in der Quarantäne, davon 62 positiv getestete Personen, seit März 2020 sind drei Schwetzinger Bürger an oder mit dem Sars-Cov-2-Virus verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis lag nach Angaben des Landesgesundheitsamt am Dienstag bereits bei 224,5. Zudem sind im Rhein-Neckar-Kreis mittlerweile bereits 153 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben. "Bitte sorgen Sie mit dafür, dass der aktuell unabdingbare Lockdown Wirkung zeigt und die Infektions- und Todeszahlen bald wieder sinken. Wir schaffen das nur gemeinsam, es wird aber machbar sein, wenn wir alle an einem Strang ziehen und unsere Mitbürger keinen unnötigen Infektionsrisiken aussetzen. Unsere Perspektive muss und wird klar das kommende Jahr 2021 sein", schreibt Pöltl.

Eine Übersicht über die geltenden Vorgaben gibt es hier.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.12.2020