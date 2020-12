Papa wird’s schon richten

Rums. Keine zwei Meter bin ich aus der Parklücke vorwärts gefahren, als dieses Geräusch meinen Atem schneller schlagen lässt. „Was war das denn?“, frage ich mich und drücke sofort auf die Bremse. Hoffentlich habe ich – überzeugte Vegetarierin – kein Tier überfahren! Ich steige aus, leichte Panik überkommt mich. Kein Tier liegt vor mir, dafür aber ein platter Reifen mit einem geraden Schnitt mitten durchs Gummi. Noch geschockt mache ich das, was jede erwachsene Frau in einer solchen Situation tun würde: Ich rufe meinen Papa an. Vorsichtig fahre ich mein Auto zurück in die Parklücke in einer Seitenstraße der Schwetzinger Lindenstraße. Das Urteil meines Vaters ist eindeutig: „Abgestochen.“ Na toll. Wenigstens ist mir nichts passiert. Ein Ersatzrad habe ich nicht, also muss der ADAC her. Und ich hoffe, dass ich zwei Tage vor Weihnachten noch einen Reifen auftreiben kann. Der ADAC schleppt mein Auto schnell in die nächste Werkstatt. Der Reifen wird direkt bestellt – und kommt am 23. Dezember an! Aber: Das Auto hat für dieses Jahr genug, es springt nicht mehr an. Da bleibt mir über Weihnachten ja gar nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben . . .

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.12.2020