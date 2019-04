Papagei vom Rheinland

Wir sind auf der alten Seidenstraße unterwegs. Zum Glück nicht auf der neuen, die von China her nur endlos lange Warenströme produziert. Auf unserer, der alten, ziehen endlos lange Vogelschwärme. Hirtenhunde, Berggipfel und Mandelbäume säumen sie. Das ist zu schön, um wahr zu sein, das ist bloß Poesie – sie stammt in ihrem Kern schon aus dem Mittelalter, als der Mystiker und Sufi-Dichter Fariduddin Attar eine „Konferenz der Vögel“ einberief. In wunderbaren Versen, die von der Berliner Lautten Compagney (beziehungsweise den Autoren Mehdi Moradpour und Christian Filips) übertragen und neu eingerichtet worden sind. Für einen jener bunten Abende der Hochkultur, für die die Lautten Compagney bekannt ist.

Jahrhunderte überbrückt

Auch in Schwetzingen geht das Konzept im Mozartsaal des Schlosses auf. Weil der Humor dabei nicht auf der Flugroute verloren geht und Vögel aus der ganzen Welt in deutscher Mundart singen. Wenn das Sumpfhuhn aus Peru Berlinerisch parliert und sich der edle Papagei als Rheinländer erweist („Es kütt, wie’s kütt“), bleibt kaum ein Auge trocken. Und selbst das hat seinen Sinn und eine ziemlich schlüssige Entsprechung darin, dass schon Sufi-Meister Attar Umgangssprachliches und Philosophisch-Religiöses umstandslos vermählte. Ganz zu schweigen von der Umsetzung in Schwetzingen: Für die ist Pegah Ferydoni zuständig, fernseh- und kinotechnisch hat sie zwischen „Tatort“- und Til Schweiger-Filmen alles mitgenommen, doch das schöne Kamera-Gesicht kann faszinierend sprechen und vermittelt eine Fabulierlust, die Jahrhunderte und Kontinente mühelos zu überbrücken weiß.

Da möchte auch die Lautten Compagney um Wolfgang Katschner nicht zurückstehen, in ihren Appetithäppchen aus europäischer Musik des späten Mittelalters und der Renaissance sind persische Aromen nachweisbar, die hauptsächlich von der Kamantsche stammen, einer alten Stachelgeige. Flötentöne dürfen bei dem Thema „Vogelkonferenz“ natürlich auch nicht fehlen. Und selbst die Posaune gibt sich federleicht.

