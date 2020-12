Papiersammlungen ab Januar geplant

Die Malteser Jugend startet ab dem neuen Jahr Altpapiersammlungen in Schwetzingen. Diese sollen dann jeden zweiten Monat stattfinden. Gesammelt wird Altpapier, Kartonagen, Zeitungen, Kartons, Kataloge, Zeitschriften und auch ausgediente Bücher – alles sollte sauber sein.

So es die Corona-Regeln zulassen, soll es am Samstag, 30. Januar, auf dem Parkplatz des SV-Stadion, Ketscher Landstraße, losgehen. In der Zeit zwischen 8.30 und 12.30 Uhr wird das Altpapier entgegengenommen. Der Erlös fließt in die Anschaffung neuer Jugendkleidung für Mitglieder sowie für Material für die Kinder- und Jugendgruppenstunden der Malteser. Außerdem wird ein Teil des Erlöses für das jährliche Zeltlager verwendet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.12.2020