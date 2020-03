Partei will Mut machen

Der Kreisverband der SPD Rhein-Neckar und der Ortsverein St. Leon-Rot laden zum Jahresempfang ein. Die Veranstaltung kommt zum richtigen Zeitpunkt: In über sieben Jahrzehnten war die Demokratie noch nie so „wackelig“ und gefährdet wie aktuell, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Empfang will die Partei Mut machen in diesen ernsten Zeiten.

Wie sich diesen neuen Herausforderungen begegnen lässt, wird Ehrengast Kevin Kühnert, Juso-Chef und stellvertretender SPD-Parteivorsitzender erläutern. Die SPD Rhein-Neckar ist erfreut, dass es auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, einen solch hochkarätigen Ehrengast am Neujahrsempfang begrüßen zu dürfen.

Vorsitzende sind anwesend

Mit dabei sind auch Thomas Funk (SPD-Kreisvorsitzender), Daniel Al Kayal (Autor), Elisabeth Krämer (Juso-Kreisvorsitzende), Daniel Born (MdL) und Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (Kreisrätin). Für die musikalische Begleitung sorgt die Band „WideAwake“ aus Wiesloch. Eingeladen sind alle interessierten Bürger. Der Jahresempfang findet am Donnerstag, 12. März, ab 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum „Harres“, An der Autobahn 60, in St. Leon-Rot statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020