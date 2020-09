Party geht auch prima mit Abstand

Viele waren in die Wollfabrik gekommen, um die Lokalmatadore der „Who2ladies“ nach langer Corona-Abstinenz endlich wieder live zu sehen. Leadsänger und Pianist Kevin Solert, Vocalist und Pianist Martin Weissmann, Bassist Adrian Laule, Patrick Weiser an der Gitarre und Julian Wittig am Schlagzeug waren laut eigener Aussage und spürbar „heiß“ auf den Auftritt.

Weder das Ausfüllen der Adresszettel noch die Mundschutzpflicht beim Betreten und Verlassen der Stehtische in Schwetzingens kulturellem Wohnzimmer konnte die gute Laune der Besucher schmälern.

„Singen darf man nicht, nur Summen. Tanzen am Tisch geht, das gibt dann einen ‚Line Dance ohne Line‘“, witzelte Kevin Solert bevor die Partyband mit einem „Seeed“-Medley musikalisch von der ersten Minuten an in die Vollen ging, so dass schon die ersten Hüften zu „Ding“ wippten. Song um Song tastete sich das Publikum an die Kunst des raumsparenden Tanzens heran, um sie später mit Pirouetten und Sirtaki-Schritten zu perfektionieren. Wie gut das Summen klappte bewiesen die Besucher bei „Ab in den Süden“ von „Buddy“ und schon bei den ersten Noten des „Backstreet-Boys“-Hits „Everybody“ war hier und da doch ein kurzes Kreischen begeisterter Damen zu hören. Kevin Solerts „Coco Jambo“ von „Mr. President“ war besser als das Original und Martin Weissmann brachte mit Party-Krachern wie „Cordula Grün“ von „Josh“ oder „Hulapalu“ von Andreas Gabalier die Wollfabrik auf der Bühne zum Beben. „Es ist zehn Mal so geil wie gedacht. Sogar der ,Line Dance‘ am Platz hat geklappt“, resümierte Kevin Solert spontan seine Eindrücke gegen Ende. Klar, dass die fünf Partyspezialisten nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen wurden. Vor dem „Girls-Medley“ mit Songs von „Beyoncé“, den „Spice Girls“ und „Britney Spears“ bat die Band scherzhaft: „Stellt euch einfach fünf tolle Mädels vor“, schließlich würde man immer wieder gefragt, wo denn die „Ladies“ der „Who2ladies“ seien. Dabei sei der Name eine Abwandlung von „Who to late is“, also „wer zu spät kommt“, weil seit den ersten Bandproben irgendeiner immer nicht pünktlich sei.

Gäste voll des Lobes

Besucherin Nadine Drechsler aus Schwetzingen hatte einen schönen Abend: „Party geht auch mit Abstand. Ich liebe Livemusik und die Künstler müssen auch unterstützt werden.“ Freundin Natascha Betzwieser ergänzte: „Sie hat mich überzeugt, dass es auch unter Corona-Bedingungen Spaß macht.“ Wollfabrik-Chef Joachim Schulz betonte: „Wir haben eine tolle Belüftungsanlage: Die Luft wird nach draußen befördert und frische von dort eingesaugt. Das gibt viel Sicherheit. Leider darf wegen der Abstandsregeln das Haus nur zu einem Drittel voll sein. Aber die Jungs waren einsame Spitze und die Stimmung genial.“ mon

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 27.09.2020