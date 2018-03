Anzeige

Koordinatorin Claudia Dieter hatte die ehrenamtlichen Hospizbegleiter zu einer ersten Weiterbildung im Jahr 2018 ins Hebelhaus eingeladen.

Neben den neuesten rechtlichen und allgemeinen Erkenntnissen bei der Erstellung der Patientenverfügung, Vollmachten und Betreuungsverfügungen stellten Birgit Böger und Silke Reister das inzwischen erfolgreich gestartete Projekt: „Hospiz macht Schule“ vor. So wie die Schüler, so durften jetzt alle Teilnehmer zu Beginn das sogenannte „Eingangs- und Ausgangslied“ im Kreise drehend tanzen. Der Ablauf der einzelnen Ausbildungsabschnitte wurde in Beispielen mittels Film, Bildern und Mitmachübungen kurzweilig vorgetragen. Die Kinder konnten zum Ende des Unterrichts gesammelte Bilder und andere Unterrichtsmaterialien in einer persönlichen „Schatzkiste“ als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Bewährt hat sich nach Auskunft der Referentinnen die Finissage, bei der die Eltern zum Abschluss des Projektes eingeladen wurden und das Ergebnis der Ausbildung dieser etwas „anderen Schultage“ zusammen mit ihren Kindern gezeigt und besprochen.