„Storchenparkplatz“ als Rettung

Das änderte sich erst im vergangenen September, nachdem Susanne Weser ihr drittes Kind in Schwetzingen zur Welt gebracht hatte und – Zufall Nummer zwei – Sabine Kuntz die anschließende häusliche Betreuung übernahm. „Dann endlich konnten wir uns über die Bilder austauschen, und die Idee, eine Ausstellung in der Klinik zu organisieren, wurde geboren“, erzählen die beiden Frauen strahlend.

Hinzu kam, dass Familie Weser in der Zwischenzeit eine ganz besondere Beziehung zur GRN-Klinik Schwetzingen entwickelt hatte: War sie doch eine der ersten Familien, denen der Juni 2017 sogenannte „Storchenparkplatz“ zu Gute kam. „Das ist der mit einem Storch gekennzeichneter Parkplatz direkt am Haupteingang. Er wird für Fälle freigehalten, in denen eine werdende Mutter ganz knapp vor der Geburt am Krankenhaus ankommt“, erklärt Sabine Kuntz. Wie bei Susanne Weser: Sie hatte am 7. September 2017 um 5.30 Uhr die ersten Wehen bekommen, und ihr fiel auf, dass diese von Anfang an sehr schnell hintereinander kamen und auch rasch stärker wurden. Nachdem sie ihren Mann an dessen Arbeitsplatz im 40 Kilometer entfernten Wörth am Rhein verständigt hatte, holte dieser sie zu Hause in Oberhausen-Rheinhausen ab und legte die letzten 17 Kilometer nach Schwetzingen in Rekordzeit zurück. Um 6.29 Uhr – nach nur einer Stunde – war die kleine Greta da.

„Ohne Storchenparkplatz hätte ich das Auto auf der Straße stehen lassen müssen und hätte alles blockiert“, erinnert sich Alexander Weser rückblickend an die aufregende Situation. „Aber ich musste so nah wie möglich ans Gebäude fahren und auch selbst mit aussteigen, denn Susanne konnte keinen Schritt mehr alleine gehen.“ Danach ging alles glatt, und nach drei Tagen konnten die glücklichen Eltern das Neugeborene mit nach Hause zu den beiden älteren Schwestern Maya (9) und Frieda (3) nehmen.

„Stress ist ein Kreativitätskiller“

„Nun, mit der Ausstellung, schließt sich der Kreis“, sagt Susanne Weser, die bereits gemalt hat, bevor sie das Laufen lernte. Nach dem Ende der Schulzeit, zu Beginn ihrer Berufstätigkeit, legte sie die Malerei vorübergehend auf Eis: „Stress ist ein Kreativitätskiller“. Während ihrer ersten Schwangerschaft entdeckte die Autodidaktin die Liebe zum Malen neu; die Themen ergaben sich aus ihrer Lebenssituation: „Ich nehme mir kein bestimmtes Motiv vor, sondern fange einfach an zu malen. Das Bild entsteht wie von selbst.“ Ihre in Acryltechnik entstandenen Werke beschäftigen sich mit Schwangerschaft und Muttersein – Titel wie „Mama“, „Willkommen“, „Halten“ und „Obhut“ sprechen für sich, und auch „Der erste Kuss“ (den die Mutter ihrem Neugeborenen gibt) zählt zu dieser Reihe, die wie geschaffen für das Kreißsaal-Umfeld ist. Gegenständliche, sinnliche Figuren und Farben treffen auf abstrakte Strukturen und lassen die Gemälde mal dynamisch-kraftvoll, mal ruhig-meditativ wirken. zg

