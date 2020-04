Perfektes Team: Ofenspargel und Ofenkartoffel

Region.„Never change a winning Team“ – das gilt nicht nur im Sport, sondern auch auf dem Teller: Wenn Lebensmittel gut miteinander harmonieren, besteht kein Grund, sie zu trennen. So kommt es, dass in dieser Jahreszeit in ganz vielen Rezepten Spargel und Kartoffeln als Duo auftreten: Da wird ein Spargel-Kartoffel-Auflauf aufgetischt, ein andermal Stangenspargel mit einer Hollandaise an Kartoffeln oder gar eine Kartoffel-Spargel-Quiche.

Weil ich dir aber versprochen habe, dass wir uns in meiner Spargelküche ein bisschen weg von den Klassikern bewegen, zeige ich dir heute eine etwas andere Kombination aus den beiden Gemüsesorten. Wir packen sie weder in eine Auflaufform noch in die Pfanne oder den Kochtopf: Bei uns kommt das Gemüse-Traumpaar in den Ofen. Ofenkartoffeln begegnen Ofenspargel. Zum Einsatz kommt dabei Grünspargel.

Die Geling-Garantie liefere ich dir gleich zum Rezept mit. Denn so einfach, wie es ist, könnte es aus einem „Kochen für Anfänger“-Kochbuch stammen: Gemüse schnippeln, würzen und in den Ofen. Damit hat es sich schon weitgehend. Serviert wird das Ofengemüse nämlich lediglich mit einer feinen Vinaigrette mit vielen Zwiebeln und Kapern, die dem Gericht eine ganz eigene Geschmacksnuance verleiht.

Einfach und schmackhaft

So einfach das Rezept auch ist, so besonders ist es in seinem Geschmack: Alle Sinne werden beansprucht – von den einzelnen Komponenten, die sich um das winning Team scharen. Probiere es einfach mal aus. Schließlich hat die Spargelzeit gerade erst begonnen. Es gibt also noch zahlreiche Gelegenheiten, das königliche Gemüse auf vielfältige Arten zuzubereiten – im Idealfall natürlich an der Seite der dicken Knolle, dem besten kulinarischen Teamplayer des Spargels.

