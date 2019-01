Persien per Pedal

Roland Strieker zeigt in seinem neuesten Vortrag von seiner im Mai 2017 angetretenen 1275 Kilometer langen Radreise ein Land, das so anders ist, als man uns vermittelt – den Iran. In einem Vortrag am Montag, 14. Januar, 19 Uhr, im Palais Hirsch berichtet er über seine Eindrücke.

Strieker, der Leiter des städtischen Kultur- und Sportamts, trifft auf Menschen mit den gleichen Wünschen nach Frieden, Bildung, Wohlstand, Reformen und die den Stempel „Achse des Bösen“ loswerden wollen. Die Gastfreundschaft ist legendär und das Erlebte übertrumpft sämtliche hoch gesteckten Erwartungen.

Der Besucher kann sich auf ein faszinierendes Reiseziel und einen lebendigen spannenden Vortrag freuen, ein Land mit seiner Hochkultur, Routen über Berge, entlang von Salzseen und durch Wüsten, die Großstädte Qom, Esfahan, Yazd und Shiraz mit traumhaften Moscheebauten und lebendigen Schreinen erleben, Basarluft schnuppern und in einen orientalischen Zauber eintauchen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.01.2019