Persönlich austauschen

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz (Grüne) lädt am Mittwoch, 20. November, ab 14 Uhr zur Bürgersprechstunde in sein Büro in die Schlossstraße 4 ein. Im persönlichen Gespräch haben Interessierte die Gelegenheit, sich mit dem Abgeordneten über politische Themen und Fragestellungen auszutauschen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich freue mich auf gute, politische Gespräche mit den Menschen aus der Region“, sagte Danyal Bayaz, der sich als Abgeordneter für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen in Berlin für Themen wie Digitalisierung, Steuern und Finanzen sowie sozialen Zusammenhalt einsetzt.

Barrierefrei erreichbar

Das Grüne Büro in der Schlossstraße 4 liegt direkt um die Ecke des Schlossplatzes. Für Rollstuhlfahrer oder mit Kinderwagen ist das Büro barrierefrei zu erreichen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden und zur besseren Planung, werden interessierte Besucher der Bürgersprechstunde gebeten, sich bis spätestens Montag, 18. November, per E-Mail danyal.bayaz.ma07@bundestag.de anzukündigen oder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter (Telefon: 06202/4 09 47 87) zu hinterlassen. Eine Bestätigung wird dann zugesendet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.11.2019