Persönliche Beratung statt Vorträge

„Was die meisten Menschen entweder nicht wissen oder was sie verdrängen: Jeder Volljährige sollte unabhängig von seinem Gesundheitszustand eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht schreiben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hospizgemeinschaft. Warum ist das so wichtig? Mit der Patientenverfügung legt man fest, auf welche Art und Weise und mit welcher Zielsetzung man behandelt werden möchte, wenn man auf Grund einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr in der Lage ist, eigenständig die Entscheidungen für die medizinische Behandlung zu treffen.

Genauso wichtig ist die Vorsorgevollmacht. Was die meisten Menschen nicht wissen: Niemand, auch nicht die Eltern, Ehe- oder Lebenspartner und sonstige Verwandte des volljährigen entscheidungsunfähigen Patienten haben ein Recht auf Information durch die behandelnden Ärzte oder sind entscheidungsbefugt. In einer Vorsorgevollmacht bestimmt der Aussteller, wer die Entscheidungsbefugnis im Rahmen der Patientenverfügung haben soll. Liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird das Betreuungsgericht einen Betreuer für diese Aufgabe einsetzen. Das heißt, dass unter Umständen ein dem Patienten unbekannter Mensch diese Aufgabe übernehmen wird.

Kosten entstehen keine

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen, Regionalgruppe der IGSL Hospiz, arbeitet seit 1996 neben der Begleitung sterbender Menschen und Trauernder mit diesem Thema. Für die Information und Erläuterung des obigen Themas hat die Gemeinschaft seit vielen Jahren gut besuchte monatliche Vorträge angeboten. Das ist zurzeit wegen des Verbotes öffentlicher Veranstaltungen in der Pandemiesituation nicht möglich. Stattdessen bietet die Hospizgemeinschaft persönliche Beratungen zu diesem Thema an. Kosten entstehen dem Ratsuchenden dabei nicht mit Ausnahme einer Schutzgebühr für die benötigten Vordrucke. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.07.2020