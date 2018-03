Persönlichkeit im Bild entfalten

Anzeige

Marek Weilemann ist erst 13 Jahre alt, aber schon jetzt ein begnadeter Künstler. Jeden Freitagvormittag kommt der Siebtklässler der Comeniusschule in die Kunstwerkstatt des Xylon-Museums, um gemeinsam mit seinen fünf Schulkameraden ihre kreative Ader zu entdecken. Bei der gestrigen Vernissage begeisterte vor allem sein Bild einer abstrakten Figur in Rot die rund 40 Besucher der Ausstellung. Kein Wunder, erinnert es doch stark an die Arbeiten des Heppenheimer Malers Horst Antes.

Für Gudrun „Ju“ Mindhoff, Werkstattleiterin im Xylon-Museum, ist die gestalterische Arbeit mit den Comeniusschülern eine wahre Herzensangelegenheit: „Es ist die Freiheit und Unbeschwertheit der Schüler, die die kreative Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen so toll macht“, erklärt sie voller Freude im Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei sind die jungen Künstler bei der Motivwahl vollkommen frei. „Jeder kann seine eigene Persönlichkeit in der Bildidee frei entfalten und etwas Ureigenes erschaffen. Ich vermittle dann die handwerklichen Feinheiten“, sagt Mindhoff.

So schufen die Schüler beim „Kulturfreitag“ in verschiedenen Techniken ganz unterschiedliche Darstellungen. Daniel Langhans ist ein wahrer Tierfreund, die Idee für sein Motiv fiel ihm leicht. „Ein Papagei ist ein lustiges und schlaues Tier, das sprechen kann. Das gefällt mir“, begründet der 18-Jährige seine Entscheidung, per Drucktechnik den bunten Vogel aufs Papier gebracht zu haben. Dafür schnitt er zunächst aus Moosgummi mehrere Formen aus, arrangierte sie auf einer Platte, färbte die Strukturen ein und stempelte das Motiv auf einen verwischten Hintergrund.