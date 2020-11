Personalengpässe in Schwetzinger Kindergärten

Die evangelischen Kindergärten und Kindertagesstätten gehen personell auf dem Zahnfleisch. Nicht nur, dass durch die Corona-bedingten Vorschriften viel mehr Hygiene- und Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen, die arbeitsintensiv sind. Dazu kommen immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle. „Das ist ja im Winter immer so“, sagt Kita-Koordinatorin Birgit Brombacher (Bild). „Aber jetzt müssen sie alle erst getestet werden, und das dauert halt.“ Nun will die Kirchengemeinde das Personalproblem über Aushilfen auffangen, die die Erzieherinnen entlasten sollen - damit diese Zeit für pädagogisches Handeln haben. Deshalb ist Unterstützung beim Abholen, Desinfizieren oder Aufräumen nötig.

Dabei geht es vorrangig gar nicht um pädagogisch ausgebildetes Personal. „Jemand muss einfach geeignet sein“, betont Birgit Brombacher. Es gehe um viele kleine, aber wichtige Dinge im Tagesablauf: So dürfen die Eltern ja nicht mehr in die Einrichtungen hinein, also müssen die Kinder an der Eingangstür abgeholt werden. In dieser Zeit muss aber jemand die anderen Mädchen und Jungen in der Gruppe beaufsichtigen.

Zudem geht es um die ständige Umsetzung der Hygienemaßnahmen: „Es muss viel desinfiziert werden“, erklärt die seit Mitte 2019 bei der Kirchengemeinde arbeitende Koordinatorin für die vier Kindergärten Luther, Arche Noah, Melanchthon und Bonhoeffer.

Keine Corona-Erkrankte

Bei den Ausfällen handle es sich nicht um Corona-Kranke. Außer dem einen Fall mit einem Kind in der Luther-Kita (wir berichteten) sei nichts dazugekommen, auch dort nicht. Gott sei Dank, dass sich niemand angesteckt hat. Wir haben zwar schnell reagiert, aber es war auch Glück“, ist Birgit Brombacher erleichtert. Es seien die üblichen Erkältungserkrankungen in dieser Jahreszeit, die für die Ausfälle sorgen. Dazu kommt, dass schwangere Erzieherinnen besonders geschützt werden und zu Hause bleiben, das seien derzeit vier. Angehörige einer Risikogruppe gebe es beim Personal nicht - oder viel mehr legt davon niemand Wert auf sein ihm vielleicht zustehendes Beschäftigungsverbot. Dabei seien Erzieherinnen ja zwangsweise mit vielen Menschen in Kontakt: „Die arbeiten ja an vorderster Front und sind nicht geschützt.“

Zudem stünden sie seit mittlerweile acht, neun Monaten unter massivem Druck. „Die Erzieherinnen sind erschöpft, weil ständig haufenweise Personal fehlt“, weiß Birgit Brombacher. Zudem hätten ja einige selbst Kinder und seien doppelt belastet - zumal eine Unterstützung durch die Großeltern aus Vorsichtsgründen wegfallen sollte. Dies gilt aber auch für die Eltern, die im Frühjahr beim kompletten Lockdown vor großen Problemen standen. Damals gab es zwar eine Notbetreuung, aber das soll unbedingt vermieden werden. Die Entscheidung, wer da kommen darf und wer nicht, sieht Birgit Brombacher als ungeheuer schwierig an: „Das hat damals das Team aus dem Generationenbüro übernommen und einen tollen Job gemacht“, lobt sie.

Anregung der Eltern

Die Idee mit den Aushilfen sei übrigens aus der Elternschaft gekommen und Birgit Brombacher hat sie gerne aufgegriffen: „Denn eine drohende Schließung mit Quarantäne schwebt über allem - und das wäre eine noch größere Belastung für die Eltern“, sagt sie. Die Öffnungszeiten wollen sie ebenfalls nicht kürzen. Im nur dreigruppigen Melanchthon-Kindertagesstätte in der Oststadt war dies übergangsweise notwendig geworden. „Dort haut eine Fehlende mehr rein als bei den größeren Einrichtungen Luther und Arche Noah“, erklärt Brombacher. Im Sommer seien Personalengpässe etwa durch Studenten aufgefangen worden, die aber jetzt alle studieren müssen.

Aber es soll auch in Melanchthon bald wieder ganztags geöffnet werden. Dabei würden die Aushilfen genauso helfen wie in den anderen Einrichtungen. Deshalb hofft Birgit Brombacher auf Resonanz. Spezielle berufliche Qualitäten seien nicht erforderlich, nur ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. „Und das zahlt der Träger“, versichert sie. Wenn natürlich ein pädagogischer Hintergrund vorhanden sei, etwa bei einem Musiklehrer, wäre das ein Traum. Bezahlt wird übrigens über eine Übungsleiterpauschale.

„Wer Interesse hat, soll mir einfach eine Mail schicken oder anrufen. Ich bin auch abends erreichbar. Dann schauen wir, ob es passt“, freut sie sich auf viele Anrufe.

Birgit Brombacher ist über Telefon 06202/9 70 76 87 oder E-Mail unter Birgit.Brombacher@ kbz.ekiba.de zu erreichen.

