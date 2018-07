Anzeige

„Das Bewerbungstraining war sehr nützlich“, meinte ein Schüler der Jahrgangsstufe 1 zum Bogy-Tag. „Ich habe viel über das duale Studium erfahren“, ergänzte eine Schülerin.

Bogy heißt Berufsorientierung am Gymnasium. Der Bogy-Beauftragte Hans Schreiner hatte wieder mehrere Unternehmen eingeladen, die den Schülern einen Einblick in ihre Firma gaben, von den möglichen Studienkombinationen – beim dualen Studium – berichteten und vor allem ein Bewerbungsgespräch durchführten.

Es kamen Vertreter von ABB, Aldi, SAP, Sparkasse und der SRH an das Hebel-Gymnasium. „Die etwa 100 Schüler, die in einem Jahr ihr Abitur machen werden, bekommen hier von Vertretern führender Wirtschaftsunternehmen Tipps aus erster Hand in puncto Bewerbungsverfahren sowie Ratschläge zu sinnvollen Verhaltensweisen in typischen Bewerbungssituationen durch Simulation und Analyse von Bewerbungsmodulen“, erklärt Schreiner das Ziel des Bogy-Tages.