Pfarrer Ihle ist gestorben

Die Katholiken in Pforzheim trauern um Bernhard Ihle. Der Dekan und Stadtpfarrer ist im Alter von nur 69 Jahren gestorben. Dabei hatte er gerade eine langwierige schwere Erkrankung überwunden geglaubt, hielt wieder Gottesdienste auf Youtube und wollte sich an seinem 70. Geburtstag am 24. Juli aus dem Dienst verabschieden. Bernhard Ihle war zuvor von 1986 bis 2001 Pfarrer der Gemeinde St. Pankratius in Schwetzingen, erfreute sich großer Beliebtheit, was sich auch daran zeigte, dass er immer mal wieder hierher eingeladen wurde und gerne in Pforzheim Besuch aus der Kurpfalz empfing.

„Wir waren sehr eng befreundet und sein Tod macht mich sehr traurig“, sagt Wolfgang Gaber, der nicht nur Ihles Nachfolger in Schwetzingen war, sondern auch mit dem Kurpfälzer zusammen aufs Freiburger Studienseminar ging. Ihle war ein lebensfroher Pfarrer, der mit seinem breiten Lachen, seiner freundlichen und einfühlsamen Art und mit seinem wunderbaren Gesang die Gläubigen für sich einnehmen konnte. Früh pflegte er eine gute christliche Ökumene, brachte das Kinderhaus Edith Stein in der Nordstadt auf den Weg und machte als Flüchtlingshelfer von sich reden, als er vietnamesische Menschen von der „Cap Anamur“ im Dreikönigshaus beherbergt hatte. Seine Kontakte zu Schwetzingen und zur hier lebenden Schwester pflegte Bernhard Ihle bis zuletzt.

Die Schwetzinger werden ihn sicherlich in dieser Krisenzeit in ihre Gebete einschließen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.05.2020