Pfarrer verteilen das Friedenslicht

Die Seelsorgeeinheit bietet für einige Gottesdienste zu Weihnachten noch Karten an (wir berichteten). Da nicht alle Wünsche für die Teilnahme an diesen Gottesdiensten erfüllt werden konnten, gibt es noch Alternativen.

Die Christmette in St. Pankratius am 24. Dezember um 22 Uhr wird per Livestream auf dem Kanal der Kirchengemeinde unter www.kath-se-schwetzingen.de übertragen. Für die Christmette selbst sind keine Karten mehr verfügbar, so können diejenigen, die nicht live in der Kirche dabei sein können bei Kerzenschein zu Hause am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen.

Es gibt zudem einen ökumenischen Weihnachtsimpuls am Heiligen Abend. Pfarrerin Franziska Beetschen und Pfarrer Uwe Lüttinger bringen das Friedenslicht aus Bethlehem in die Nachbarschaft. An vier Standorten stehen die Pfarrer und überreichen eine Kerze, die am Friedenslicht von Betlehem entzündet wurde. Dazu erhalten die Menschen einen „Gottesdienst-to-go“ für daheim. Standorte sind: 16.30 bis 16.50 Uhr auf dem Marktplatz im Hirschacker, 17 bis 17.20 Uhr an der Treppenanlage in der August-Neuhaus-Straße, 17.30 bis 17.50 Uhr auf den Kleinen Planken und 18 bis 18.20 Uhr auf dem Parkplatz vor der GRN-Klinik. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020