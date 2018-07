Anzeige

Die katholische Kirchengemeinde St. Maria lädt zum Pfarrfest ein. Dieses wird am Sonntag, 22. Juli, unter dem Motto „einfach kurpfälzisch“ gefeiert. Wie auch in den Jahren zuvor laden die Europapfadfinder und die Gemeinde nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, auf die Pfarrwiese hinter der Kirche zum gemeinsamen Feiern und Verweilen ein, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei Saumagen, Bratwurst, Bratkartoffeln, kurpfälzischem Bier, Kuchen und Kaffee und vielen weiteren kulinarischen Angeboten wird es neben Vorstellungen der Europapfadfinder auch ein Detektivspiel für die Kinder geben.

Der Kindergarten öffnet seine Türen und stellt sein Angebot vor. Neben Kinderschminken, Basteln und Spielen im Hof werden Waffeln verkauft. Der Förderverein des Kindergartens veranstaltet eine Tombola. Der Eine-Welt-Kreis ist mit seinem Verkaufstand vertreten.