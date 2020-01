Pfarrgemeinderat – jetzt bewerben

Die katholische Kirchengemeinde Schwetzingen wird am Sonntag, 22. März, einen neuen Pfarrgemeinderat wählen. In der kommenden Wahlperiode stehen Veränderungen für Struktur und Aufgaben der Kirchengemeinde an. Das Amt des Pfarrgemeinderats bietet die Möglichkeit, die Zukunft der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt aktiv mitzugestalten.

Alle motivierten Gemeindemitglieder ab 18 Jahren sind eingeladen, sich für das Amt des Pfarrgemeinderates aufstellen zu lassen oder bis zum 26. Januar Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen, die ihre Interessen vertreten. Vordrucke sind im Pfarrbüro oder zum Download auf www.kath-se-schwetzingen.de erhältlich. Im Wahlgebiet der Kirchengemeinde sind 25 Pfarrgemeinderatsmitglieder zu wählen. Das Wahlgebiet ist in drei Stimmbezirke: Schwetzingen (11 Sitze), Oftersheim (7) und Plankstadt (7) eingeteilt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.01.2020