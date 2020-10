Pfaudler-Areal möglichst klimaneutral

Dort, wo noch gewaltige Fabrikhallen und verwitterte Backsteingebäude von der rund 110-jährigen Industrievergangenheit der Firma Pfaudler und der Erzeugung großer emaillierter Gefäße zeugen, soll in den nächsten Jahren ein neues Stadtquartier entstehen. Landtagskandidat Dr. Andre Baumann, Stadträte und Vorstandsmitglieder der Grünen haben sich beim Rundgang über die Fortschritte informiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Entsteht hier ein Stadtquartier, das ökologisch hohen Ansprüchen genügt? Wird auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen, wo Jung und Alt miteinander leben? Kann sich ein Projekt unter diesen Vorgaben am Ende für Investoren rechnen? Das sind die Fragen, die für Baumann vor der Entwicklung einer Bebauung geklärt sein müssen und die bei der Begehung im Vordergrund standen. Andreas Epple, der Geschäftsführer der Epple GmbH, und Dr. Thomas Grimann, Geschäftsführer von Conceptaplan (CCP) erläuterten das Konzept und führten übers Gelände zwischen Scheffelstraße und Bahnlinie.

Das Unternehmen von Andreas Epple will auf 6,7 Hektar in zwei Bauabschnitten ein Zukunftsquartier wachsen lassen (wir berichteten). Im ersten Bauabschnitt im Norden des Areals werden zunächst sieben Häuser entstehen. Doch erst musste eine Lösung für die EU-weit stark bedrohten und daher streng geschützten Mauereidechsen gefunden werden, die auf dem trockenen, sonnigen Industriegelände einen idealen Lebensraum gefunden hatten, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit Zustimmung der Naturschutzbehörde wurden die Tiere in das wesentlich größere Gelände des zweiten Bauabschnittes umgesiedelt. Zusätzliche Maßnahmen des Investors sorgen dafür, dass die Eidechsen dort ausreichend Rückzugsmöglichkeiten finden. Diese Zwischenlösung erscheint für Baumann akzeptabel. Der ehemalige Umweltstaatssekretär und frühere Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) kennt das Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Bauwirtschaft gut. Er hofft, dass bald Ausgleichsflächen gefunden werden, um die Tiere endgültig umzusiedeln. Denn angesichts des fortschreitenden Klimawandels und schrumpfender Lebensräume dürfe wirtschaftlicher Fortschritt nicht auf Kosten der Natur stattfinden. „Das haben wir in Schwetzingen leider auch schon anders erlebt“, erklären die Stadträtinnen Kathrin Vobis-Mink und Dr. Susanne Hierschbiel.

Für den zweiten, deutlich größeren Bauabschnitt – wo jetzt noch die Fabrikhallen stehen – müsse der Bebauungsplan erst vom Gemeinderat aufgestellt werden, führt Epple aus. Am Ende sollen auf dem Gelände bis zu 2000 Menschen wohnen. „Wir möchten einen Stadtteil des Miteinanders“, sagt er. Es werden seniorengerechte Wohnungen und ein Kindergarten entstehen und neben den Wohnungen auch Flächen für Gewerbe und Dienstleistung.

Kein reines Schlafquartier

Baumann begrüßt, dass so nicht nur ein reines Schlafquartier entstehe. Er spricht den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum an und Stadträtin Vobis-Mink betont, dass nicht nur bezahlbarer Wohnraum in Schwetzingen knapp sei. Auch an barrierefreien und behindertengerechten Wohnungen mangele es. Andreas Epple stellte eine weitere soziale Komponente seines Konzeptes vor: die Grünflächen sollen teilweise öffentliche Begegnungsflächen werden.

Die Bürger in die Vorplanungen einzubeziehen, ist für Baumann ein wichtiger und elementarer Aspekt. Daher war er erfreut zu hören, dass schon 2018 bei einer Dialogveranstaltung Ideen, Vorschläge und Wünsche der Bürger für den ersten Bauabschnitt gesammelt wurden. Die Vorschläge, so Epple, seien geprüft worden und in Teilen ins Konzept des ersten Bauabschnitts eingeflossen. Für den 6. November sei eine weitere Bürgerinformation zu den Planungen in Vorbereitung – wegen der Corona-Vorschriften können die aber nur virtuell stattfinden (die SZ informiert rechtzeitig). Und im städtebaulichen Rahmenvertrag, der noch geschlossen werden muss, seien weitere Eckpunkte der Planung ausgewiesen. Was darin festgelegt werden soll, hat der Gemeinderat bereits am 2. Mai 2019 beschlossen – unter anderem sollen Aussagen zum künftigen Energiekonzept, zur Deckung des Wohnbedarfs einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen, zu ökologischen Bedingungen (Klimaschutz) und zum Lärmschutz getroffen werden.

Geplant sei ein möglichst klimaneutrales Stadtquartier, sichert Epple zu. Die Wohngebäude sollen dem KfW 55-Energiestandard genügen. Der besagt: Nur 55 Prozent der Energie eines normalen Referenzgebäudes werden verbraucht. Auf Nachfrage Baumanns meint Epple, dass die Dachflächen mit Photovoltaik-Modulen belegt würden, was der Landtagskandidat begrüßt: „Im neuen Klimaschutzgesetz des Landes konnten wir leider nur eine Photovoltaik-Pflicht für neue Gewerbegebäude durchsetzen. Mehr hat die CDU nicht mitgemacht. Eine PV-Pflicht für neue Wohngebäude soll in der nächstes Legislaturperiode aber kommen.“ Insofern sei die bisherige Planung fürs Pfaudler-Areal der Zeit in diesem Punkt voraus.

Baumann fragt auch nach den Baustoffen, die verwendet werden sollen – insbesondere nach der Verwendung von Recyclingbeton und Holz. Epple erklärt, dass das Abbruchmaterial der Pfaudler-Gebäude statt Kies dem Beton zugeschlagen werde. „Wir recyceln teilweise die Fabrikgebäude direkt auf der Baustelle“, sagt Epple zu. Und: „Im zweiten Bauabschnitt können wir uns vorstellen, auch Gebäude in Holzhybridbauweise zu errichten.“ Auch dies trage zum Klimaschutz bei. Baumann lobt, dass nicht belasteter Erdaushub soweit möglich auf der Baustelle zur Geländemodellierung verwendet und nicht auf eine Deponie transportiert werden soll.

Lärmschutz als zentrales Thema

Die Frage des Lärmschutzes durch die Lage direkt an der Rheintalbahn ist für die Grünen zentral. Darauf angesprochen erklärt Andreas Epple, dass die Außenwände zur Bahnstrecke hin in einer besonderen schallschutzorientierten Architektur ausgeführt würden und spezielle Schallschutzfenster erhalten. „Diese Gebäude schirmen dann die dahinterliegenden Häuser und die großen Grünflächen dazwischen ab.“ Auch die Raumaufteilung der Wohnungen an der Bahnstrecke spiegle dieses Prinzip wider: Badezimmer und Küche liegen zur Bahnseite, Wohn- und Schlafbereiche auf der ruhigen, dem parkähnlichen Innenhof zugewandten Seite. Stadt- und Kreisrätin Sabine Walter, Mitglied im Vorstand der Schwetzinger Bürgerinitiative gegen Bahnlärm, wünscht sich zusätzliche Maßnahmen entlang der Bahnstrecke. Den Schienenlärm einzudämmen sei unabdingbar, da die Wohngebäude in unmittelbarer Nähe des Gleisbettes stünden.

Ökologie und Ökonomie

Baumann erkundigt sich auch nach der Berücksichtigung von E-Mobilität, Radverkehr und ÖPNV. Ladepunkte für E-Autos seien geplant, eine Machbarkeitsstudie für eine Brücke über die Bahnlinie zum geplanten Radschnellweg nach Heidelberg und zum Bahnhof habe die Stadt beauftragt. Zum Energiemanagement für die Ladepunkte der E-Autos verwies Epple auf den Starkstromanschluss der Pfaudlerwerke, der ein schnelles und gleichzeitiges Laden vieler E-Autos ermögliche.

Zum Ende der Exkursion bedankten sich Landtagskandidat Dr. Andre Baumann und die Schwetzinger Grünen für den Rundgang und die umfangreichen Informationen. „Sie zeigen: Ökonomie, Ökologie und Soziales sind keine Gegensätze – wenn man es richtig macht,“ sagt Baumann. Er sei froh, dass in Schwetzingen ein solch ambitioniertes und zukunftsweisendes Projekt geplant werde. „Wenn ich an das Stadtquartier auf dem Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau in Heilbronn denke, kann ich hier viele Ansätze wiedererkennen und freue mich, wenn hier ein gelungenes Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung entsteht“, so Baumann abschließend. zg

