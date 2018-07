Anzeige

Beim Reiterverein 1952 sind alle Vorbereitungen für das große fünftägige Springturnier auf der Anlage an der Sternallee getroffen. Los geht es heute um 10 Uhr mit der in zwei Abteilungen gerittenen Springpferdeprüfung Klasse A**. Um 13 und 14.45 Uhr stehen zwei L-Springen auf dem Programm, für die fast 100 Teilnehmer gemeldet haben. Den Abschluss macht um 17 Uhr eine M-Prüfung.

Insgesamt 1600 Nennungen wurden für die 35 Prüfungen abgegeben. Das erste von insgesamt fünf anspruchsvollen S-Springen findet schon am Freitagabend statt. Am Samstag und Sonntag folgen je zwei weitere, darunter eine Prüfung ausschließlich für Amateure. Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag das Zwei-Sterne-S-Springen mit Stechen um den Großen Preis der Stadt Schwetzingen.

Auch gesellschaftlich und kulinarisch hat das Event einiges zu bieten: Am Freitag ab 21 Uhr gibt es eine „Ü30-Party“ mit fetziger Musik und am Samstagabend steigt im Anschluss an das stimmungsvolle Teamspringen die „Riders Night“ – für schlechtes Wetter steht die Halle zur Verfügung. An allen fünf Tagen sorgen die Teams des „Reiterstübchens“ und des Reitervereins für Bewirtung. ali