Pfitzenmeier übernimmt HFC und Sportomed

In Oftersheim hat alles begonnen

Pfitzenmeier freut sich sehr über die Akquise und vor allem darüber, dass Kuhl auf ihn zugekommen sei und ihm die Übernahme offeriert habe. „Damit können wir unser Angebot für die Menschen in Mannheim sehr gut arrondieren. Wir bekommen mit dem HFC und Sportomed Fitness sehr hochwertig ausgestattete und prima geführte Clubs hinzu und bauen ja unsere eigenen Aktivitäten in Mannheim auch noch weiter aus“, sagt der Schwetzinger, dessen Unternehmensgruppe zu den größten inhabergeführten der Branche in Deutschland und Europa gehört und die vor jetzt 40 Jahren ihren Anfang im elterlichen Keller in Oftersheim genommen hat.

In Mannheim wird der bisherige Fitnesspark am Flugplatz zum Premium Plus Fitness- und Wellness Resort umgebaut. Trotz des Wasserschadens beim großen Unwetter vor wenigen Wochen soll im Frühjahr alles fertig sein. Diese Premium Resorts mit Wellnessangeboten, Schwimmbädern und hunderten von Kursangeboten gibt es ja bereits in Schwetzingen, Speyer, Karlsruhe, Bensheim und Neustadt. In Speyer und Karlsruhe wird in den nächsten Wochen jeweils noch ein Aqua Dome eingebaut, der gelenkschonende Wasserkurse möglich macht. Der Karlsruher Club hat 2017 die Auszeichnung „Deutschlands bester Fitness-Club“ erhalten.

„In Wiesloch soll dann sehr bald unser nächstes Flaggschiff entstehen und ein weiteres in der Heidelberger Bahnstadt direkt neben dem neuen Großkino und beim künftigen Congresszentrum“, sagt Werner Pfitzenmeier. Und auch im Mannheimer Norden laufen die Gespräche mit der Stadt weiter.

Daneben betreibt die Pfitzenmeier-Gruppe die Marken Venice Beach und Fit Base sowie die stärker auf Reha und Gesundheit orientierten MediFit-Studios. Venice-Beach-Leiter Jens Wallat wird auch die beiden Neuerwerbungen Sportomed Fitness und HFC in Mannheim in seine Regie übernehmen. Erst kürzlich hat er das Mannheimer Nautilus-Studio zu einem Venice-Beach-Club verwandelt. Und nachdem jetzt Mc Donalds im Fahrlach-Center ausgezogen ist, wird sich das dortige Venice Beach nochmals um ein ganzes Stockwerk vergrößern können. Auch in Heidelberg ganz nah beim Bahnhof im ehemaligen Hornbach-Baumarkt sollen am 15. September 6000 Quadratmeter Trainingsfläche samt neuer Tiefgarage an den Start gehen.

Auch im Bereich Fit Base, der auf junge und preisbewusste Kunden zielt und Training für einen Monatsbeitrag ab 15 Euro bietet, geht die Expansion weiter. In einem ehemaligen Autohaus in Eppelheim und in Wiesloch entstehen neue Projekte.

Der Schwetzinger Unternehmer hat ja eine eigene Entwicklungs- und Bauabteilung, mit der er auch anderswo in Europa Fitnessparks errichtet. Alle Premium Resorts und viele der anderen Objekte gehören ihm selbst, weil er von spekulativen Mietsteigerungen unabhängig bleiben will. „Mein Traum ist, dass meine beiden Söhne einmal in meine Fußstapfen treten und zusammen mit den Kindern meiner oft langjährigen Mitarbeiter das Unternehmen weiter führen.

