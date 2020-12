Pfitzenmeiers Fitnessgeschenk

Ein Geschenk für die Region soll es sein. Zu einem ganz besonderen Weihnachtsfest, bei dem mit Kontaktbeschränkungen und Infektionsängsten wohl die meiste Zeit zu Hause verbracht wird. Es kehrt Ruhe ein – die in anderen Jahren so schnelllebige Zeit wird entschleunigt. In diesem Jahr sogar schon weit vor den eigentlichen Feiertagen – Ungewissheit und Unbehagen schwingen mit. Das dichte Gedränge, den Glühwein und die Leckereien auf den Weihnachtsmärkten in der Region gibt es dieses Jahr nicht, auch große Festlichkeiten müssen entfallen. Das Coronavirus hat das Jahr 2020 fest im Griff und lässt auch in der schönsten Jahreszeit nicht locker. Aber ist deswegen alles schlecht? Nein, sicher nicht, denn die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar haben Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen und gerade zum Ende des Jahres gibt es jetzt eine unerwartete Aktion.

So hat die Fitnessgruppe Pfitzenmeier ab Samstag, 19. Dezember, eine Überraschung parat, heißt es am Montag in einer Pressemitteilung: „Die Nummer eins in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit hat eine Aktion für alle geplant: Den Pfitzenmeier „Winterzauber@home“! Zwar herrscht dabei keine Glatteis-Gefahr, aber in Bewegung kommen wir trotzdem, schließlich lautet das Motto Bock auf Bewegung.“

Werner Pfitzenmeier und sein Team stehen ja seit jeher für Innovation, Qualität und eine große Kursvielfalt, die normalerweise mit über 1000 Kursen und Workouts jeglicher Art an den Standorten von Mitgliedern wahrgenommen werden kann. Ganz verzichten müssen wir darauf nicht, denn mit dem „Winterzauber @home“ bringt Pfitzenmeier die Kurse und Workouts direkt nach Hause. Der Testlauf während des ersten Lockdowns im Frühjahr in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung kam ja auch schon ganz prima an.

Über die Website pfitzenmeier.de/winterzauber kann sich jeder reinklicken, der Bock auf Bewegung hat. Das Besondere: Vom 19. Dezember bis zum 10. Januar sind die zahlreichen Inhalte für alle frei verfügbar. Cardio, Kraft, Dance, Body and Mind, Reha und Gesundheitssport, Kinder und Familie sowie sportartspezifische Trainingsstunden sind die Bereiche, in denen man sich alleine oder als Familie in den eigenen vier Wänden unter Anleitung professioneller Trainer austoben kann.

Dazu braucht es keinen fixen Terminplan, denn auch Pfitzenmeier geht es in der Weihnachtszeit entspannt an und stellt die Trainingsvideos on Demand zur Verfügung sowie wahlweise 20-minütige Workouts oder Kurse, die 45 bis 60 Minuten dauern. Es ist nicht übertrieben zu sagen: Da ist wirklich für jeden genau das Richtige dabei.

Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, begrüßt die Initiative und fordert ausdrücklich zum Mitmachen auf: „Kostenfreie Bewegungs- und Fitnessvideos! Ein tolles Online-Angebot, das Pfitzenmeier den Einwohnern des Rhein-Neckar-Kreises und der Metropolregion da über die Weihnachtszeit zur Verfügung stellt“, so der Landrat: „Ich danke Werner Pfitzenmeier und seinem Team für diese fantastische Aktion. Sie trägt dazu bei, dass gerade in der aktuellen Zeit, wo Fitnessstudios geschlossen sind und Vereinssport kaum möglich ist, sich die Menschen bewegen, um fit und gesund zu bleiben.“

Bewegung hilft der Gesundheit

Sportvereine dürfen aktuell fast nichts anbieten, Fitnessstudios sind zu und der Winter mit seinen oft eisigen Temperaturen motiviert nur bedingt zum Outdoorsport. Auf Bewegung müssen wir dennoch nicht verzichten, denn sie ist wichtig – gerade während der Corona-Zeit, in der sie oft zu kurz kommt. Die Vorteile der Bewegung liegen auf der Hand, auch wenn sie aufgrund der Menge kaum dort hineinpassen.

So aktiviert regelmäßiges Kraft-Ausdauer-Training nicht nur unsere Muskeln, sondern verbessert unter anderem auch den Stoffwechsel, senkt den Blutdruck und steigert das Atemvolumen. Da reichen schon zwei- bis dreimal pro Woche 30 bis 60 Minuten, um gesünder zu leben und das Wohlbefinden zu steigern. Bewegung steigert nach Angabe des Unternehmens auch die Knochendichte. Die Zellen, die die Knochensubstanz bilden, vermehren sich und senken das Bruchrisiko, stehen Osteoporose im Weg und fördern die Elastizität der Sehnen. Letzteres ist vor allem im höheren Alter sinnvoll, was jetzt nicht heißen soll, dass Bewegung erst später wichtig wird – im Gegenteil! Die positiven Auswirkungen auf unseren Blutdruck, eine gesteigerte Produktion von roten Blutkörperchen, das gesenkte Infarktrisiko und die verbesserte Gedächtnisleistung sind weitere Vorteile.

Durch „Winterzauber@home“ macht Pfitzenmeier nicht nur Bewegung zu Hause auf einfache Art und Weise möglich, sondern zeigt die Verbundenheit zur Region und den innovativen Geist des Unternehmens. Pfitzenmeier will damit die Gesundheit in einer schwierigen Zeit in den Fokus stellen, heißt es in der Mitteilung. Es sei ein sinnvolles, unerwartetes Geschenk, das in der Adventszeit und über den Jahreswechsel für jeden zugänglich sei.

„Wer Bock auf Bewegung hat, sollte sich definitiv ab dem 19. Dezember in das vielfältige Angebot aus Kursen und Workouts reinklicken und die Nummer eins der Region in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit erleben“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

