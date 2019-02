Pflanzen fürs Wohlbefinden

Noch ist es draußen kalt und nass. Noch zünden wir Kerzen an, trinken heißen Tee und hoffen auf den Frühling. In diese Zeit, in der die Tage wieder länger und die Nächte kürzer werden, passt ein Kräuter- und Märchen-Nachmittag doch prima. Das dachte sich Samiya Bilgin, bekannt als Märchenerzählerin aus dem „Theater am Puls“, Lehrerin und Autorin.

Sie gastiert am Samstag, 9. Februar, um 14.30 Uhr in der Nordapotheke, Friedrich-Ebert-Straße 76. Der Eintritt ist frei. Geführt von Märchenfiguren lernen die Zuhörer dabei die Heilwirkung verschiedener Pflanzen der hiesigen Gegend kennen. Sie erfahren, wie eine Pflanze ihre Helferkraft zeigt und wie der Mensch ihre Unterstützung nutzen kann. Selbst herstellbare Rezepturen, Tees und Medikamente aus treuen Heilpflanzen runden das Beisammensein ab. Bücher, Bilder und Erfahrungen legen Wissenswertes in den Reigen der Neugierigen, so dass alle Teilnehmer beschenkt und inspiriert am Ende nach Hause gehen können. Eine Anmeldung ist erwünscht unter der Telefonnummer 06202/1 70 20. zg

