Pflegebetten für Pápa

Der eine oder andere Passant mag sich über den gut 16 Meter langen 28-Tonner gewundert haben, der auf dem Gelände des GRN-Gesundheitszentrums geparkt war.

Bei genauerem Hinsehen und Nachfragen stellte sich heraus, dass er – unter Anleitung und tatkräftiger Mithilfe der Leiterin des GRN-Seniorenzentrums, Martina Burger – mit 31 Pflegebetten beladen wurde, die anschließend auf direktem Weg als Spende an ein Krankenhaus in Schwetzingens ungarischer Partnerstadt Pápa geliefert wurden. Das Zubehör wie beispielsweise Matratzen, Nachttische und Aufrichthilfen war im Gesamtpaket inbegriffen, heißt es in einer Mitteilung der GRN.

Der Hintergrund: Eine Woche zuvor hatte das Seniorenzentrum („Haus am Schlossgarten“) neue, den aktuellsten Pflegestandards entsprechende Niedrigbetten erhalten. „Die ausrangierten ‚alten‘ Betten sind aber noch voll funktionsfähig“, erklärt die Heimleiterin, „daher haben wir überlegt, wie wir diese noch sinnvoll einsetzen könnten.“ Der Kontakt mit dem Generationenbüro der Stadt brachte die Lösung: Im Krankenhaus der Partnerstadt Pápa seien die Betten höchst willkommen! „Bereits im letzten Jahr hatten wir eine Bettenlieferung an ein Seniorenheim in Pápa geschickt“, erzählt Martina Burger, „umso mehr freuen wir uns, jetzt auch dem Krankenhaus helfen zu können.“ zg

