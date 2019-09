Pflegeeinsatz mit Rechen

Der Naturschutzbund (Nabu) packt an und sucht Verstärkung: Im Naturschutzgebiet Hirschacker bei Schwetzingen steht am Samstag, 21. September, 10 Uhr, ein Landschaftspflegeeinsatz an, für den helfende Bürgerhände benötigt werden.

Innerhalb des länderübergreifenden Naturschutzprojekts „Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“, das Ende September seinen Abschluss findet, wurden in den vergangenen Jahren Maßnahmen im Gebiet durchgeführt, die die Lebensbedingungen vieler dort geschützter, seltener Arten deutlich verbessern werden. Zu diesen Eingriffen zählen vor allem Rodungs- und Entbuschungsmaßnahmen sowie das Entfernen der Wurzelstöcke, um mehr Freiflächen für die schützenswerte „Sandrasenvegetation“ zu schaffen.

Der Nabu möchte noch einmal die Bevölkerung für dieses Naturschutzprojekt begeistern und lädt daher am Samstag, 21. September, zu dem rund zweistündigen Landschaftspflegeeinsatz ein. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz an der Friedrichsfelder Landstraße L597. Im Naturschutzgebiet Hirschacker können die Teilnehmer tatkräftig am Erfolg des Projekts mitarbeiten und sich aktiv für den Naturschutz engagieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Geplant ist das Zusammenrechen von gemähten Offenflächen.

Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Um den Arbeitseinsatz besser koordinieren zu können, bittet der Nabu um Anmeldung unter NABU_RNO@onlinehome.de oder Telefon 06224/8 28 75 68. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019