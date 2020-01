Pfleger nach neuem Gesetz ausbilden

Die Caritas Fachschule für Altenpflege, die bereits seit den 1970er Jahren Pflegefach- und -hilfskräfte für die Altenpflege ausbildet, hat seit diesem Jahr einen neuen Namen. Sie nennt sich ab sofort: „Caritas Fachschule für Pflegeberufe“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch das in Kraft treten des neuen Pflegeberufegesetzes mit Jahresbeginn hat sich der Diözesan Caritas Verband Freiburg, der Träger der Fachschule ist, entschieden, zukünftig Pflegefachkräfte im Sinne des neuen Gesetzes auszubilden. Die bisher begonnenen Altenpflegekurse laufen bis zu den Examen weiter. Konkret heißt dies, dass im September 2022 die letzten examinierten Altenpflegefachkräfte, die nach dem Bundesaltenpflegegesetz ausgebildet wurden, die Caritas Pflegeschule verlassen.

Um bis zum Start der neuen Ausbildung bestens gerüstet zu sein, werden derzeit die Räumlichkeiten der Schule auf dem Atos-Gelände in der Scheffelstraße 79 modernisiert und verschönert. Durch die Anbindung über Glasfaserkabel erhofft sich der Schulleiter Wolfgang Grzemba, endlich einen zeitgemäßen und vor allem störungsfreien Zugang ins Internet. Schüler sollen in Zukunft eine Lernumgebung vorfinden, in der es Spaß macht, sich auf den anspruchsvollen Beruf einer Pflegefachkraft vorzubereiten.

Weichen sind gestellt

Die Weichen für die Pflegeausbildung sind gestellt und Bewerbungen für den im Oktober beginnenden Kurs zur Pflegefachkraft werden bereits angenommen. Um auch Interessenten ohne mittleren Bildungsabschluss einen Zugang zur Fachausbildung zu ermöglichen, werden weiterhin auch Kurse zur Altenpflegehelfer angeboten. Der nächste Kurs soll im August beginnen. Bewerbungen für beide Ausbildungsangebote werden angenommen. zg

