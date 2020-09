Physiotherapie von morgen heute erleben

„Moyobo gibt Menschen die Möglichkeit, Gesundheit und körperliches Wohlbefinden langfristig und effektiv in ihr Leben zu integrieren, und zwar so flexibel und individuell wie sie selbst. Sicher, mit persönlicher und professioneller Betreuung“, sagt Bettina Ungemach, Therapiewissenschaften M.Sc. und Physiotherapie B.Sc. Die Powerfrau beweist Mut: Inmitten der Pandemie hat sie ihr Start-up „Moyobo/Smart Health Solutions“ gegründet.

„Wir alle sehen uns momentan neuen Gegebenheiten ausgesetzt. Es ist aber auch eine interessante Zeit, in der viele neue Ideen und Konzepte zum Tragen kommen, die unsere Zukunft nachhaltig verändern und auch verbessern können“, ist sie überzeugt davon, den richtigen Zeitpunkt für die Veränderung gewählt zu haben.

„Mein großes Ziel ist es, auf präventiver wie auch sekundärer Ebene ,Volkskrankheiten‘ wie auch chronische Schmerzpathologien zu verringern. Laut aktuellen Studien sind für viele Krankheitsbilder die Aktivierung und Eigeninitiative durch geeignete Bewegung ein wichtiger Bestandteil“, verdeutlicht Bettina Ungemach.

Das Verständnis von Physiotherapie hat sich mit der Bio-Psycho-Sozialen Denkweise in der Medizin wie auch den gestiegenen wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich der Physiotherapie stark verändert. Hängen wir in alten Denkmustern fest? Welche Möglichkeiten geben wir Patienten heute? Wie können ,Volkskrankheiten‘ verringert werden? „Die Geschehnisse der letzten Monate haben in mir Gedanken und Ideen auflodern lassen, die schon länger vorhanden waren. Diese Zeit setzte in mir den Willen frei, etwas Neues und anderes ins Leben zu rufen“, verdeutlicht sie.

Schnuppertraining am Samstag

Auf dieser Grundlage hat Bettina Ungemach ein Konzept entwickelt, welches Menschen langfristig hilft, aktiv zu bleiben – bis ins hohe Alter. „Mit einem individuellen Online-Programm auf Grundlage von aktuellen wissenschaftlichen Leitlinienempfehlungen erhalten Sie ein auf Ihr Profil abgestimmtes Training. Vor allem wenn Sie auf Grund Ihres alltäglichen Lebens, Ihrer physischen oder psychischen Konstitution nicht in der Lage sind, ein Training oder feste Termine vor Ort wahrzunehmen, ist dies eine Möglichkeit, ein kontinuierliches Programm unter professioneller therapeutischer Begleitung durchzuführen“, erklärt sie die Idee.

Am Samstag, 19. September, ab 11 Uhr wird ein Schnuppertraining in der ADTV-Tanzschule Kiefer stattfinden. Auf Grund der aktuellen Lage wird das Event in Gruppen durchgeführt und eine vorherige Anmeldung ist notwendig.

„Lernen Sie mich persönlich kennen. Sie bekommen die Möglichkeit, aktiv an einer Präventionseinheit teilzunehmen und ich stehe für Fragen zu meinem gesamten Angebot zur Verfügung“, lädt Bettina Ungemach ein und verweist auf die Anmeldung unter 0174/17 52 945, info@moyobo-fitness.de oder online über den Wochenplan. zg

Info: Alle Angebote und weitere Infos gibt es unter: www.moyobo-fitness.de

