Anzeige

Seit mehreren Jahren besteht die Mitgliedschaft der Stadt Schwetzingen im internationalen Verein „Europäischen Mozartwege“ sowie eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Brünn in Tschechien, einer weiteren Mitgliedstadt des Vereines.

Diese Zusammenarbeit wurde besonders in den vergangenen zwei Jahren durch die erfolgreiche Teilnahme der Schüler des Schwetzinger Klavierstudios Tatjana Worm-Sawosskaja am Amadeus-Klavierwettbewerb in Brünn geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Nun gibt die bekannte tschechische Komponistin Katerina Pinosova-Ruzickova (Bild) aus Brünn Kompositionskurse für Grundschulkinder, Jugendliche und Erwachsene in Schwetzingen. Diese finden am Montag, 26. März, und Mittwoch, 28. März im Klavierstudio von Worm-Sawosskaja statt.