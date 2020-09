Piano-Duo gibt Zusatzkonzert

Das ist doch erfreulich für die Veranstalter: Aufgrund der großen Nachfrage waren am 7. September bereits binnen weniger Stunden fast alle Tickets für die kleinere Auflage der SWR Festspiele im Oktober verkauft. Ab sofort verfügbar sind Tickets für ein Zusatzkonzert des „GrauSchumacher Piano Duos“ am Mittwoch, 21. Oktober, um 16 Uhr im Mozartsaal.

„Wir freuen uns, dass das Duo sich bereit erklärt hat, ihr Schwetzinger Programm mit Werken von Paul Hindemith, Ludwig van Beethoven, Béla Bartók und Johannes Brahms ein zweites Mal zu spielen. Nachdem die Pianisten von ihrem ausverkauften Konzert erfahren hatten, schlugen sie spontan ein zweites Konzert am selben Tag vor“, wird Heike Hoffmann, Künstlerische Leiterin der Festspiele, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Tickets werden zu denselben Bedingungen wie am Abend (69/55/41/27/19 Euro) angeboten und sind ausschließlich über den SWR Classic-Service, Telefon 07221/300 100 oder www.swrclassicservice.de verfügbar.

Originalnachbau erleben

Karten gibt es außerdem nur noch für das Gesprächskonzert mit dem Pianisten Tom Beghin, der an einem originalgetreuen Nachbau von Beethovens Broadwood-Flügel samt Gehörmaschine dessen vorletzte Klaviersonate Nr. 31 As-Dur op. 110 interpretieren wird. Der Fügel der englischen Marke Broadwood unterschied sich stark von Beethovens gewohnten Wiener Flügeln und ermöglichte ihm folglich neue spieltechnische und kompositorische Möglichkeiten.

Die Gehörmaschine hatte Beethoven selbst bei einem Klavierbauer für seinen Broadwood in Auftrag gegeben; sie sollte ihm das Klavierspiel trotz der fortschreitenden Ertaubung weiterhin ermöglichen. Beghins Rekonstruktion dieser Hörhilfe war nicht nur ein spektakuläres Projekt, sondern gewährte ihm auch den unmittelbaren Einblick in den Entstehungsprozess von Beethovens As-Dur-Sonate. Von beidem wird Beghin in Schwetzingen berichten. zg

Info: www.schwetzinger-swr-festspiele.de Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

