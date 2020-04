Pkw-Fahrer gefährdet den Verkehr

Schwetzingen/Hockenheim.Ein Autofahrer gefährdete am Samstagmittag zwischen Hockenheim und Schwetzingen sowie in Schwetzingen selbst mehrfach andere Verkehrsteilnehmer – eine aufmerksame Zeugin fuhr dem Mann hinterher und alarmierte die Polizei.

Der 31-Jährige fuhr um 11.40 Uhr auf der Hockenheimer Landstraße in Richtung Schwetzingen und dort durch die Zähringer Straße in die Bahnhofsanlage, weiter in die Berliner Straße sowie weitere Straßen. Während der gesamten Fahrt blieb der Mann mit seinem Opel deutlich unter der erlaubten Geschwindigkeit, wobei er mehrfach über die Mittellinien oder Sperrflächen fuhr und immer nur knapp einen Zusammenstoß mit Verkehrseinrichtungen verhindern konnte.

Teilweise kam er auf die Gegenfahrbahn, so dass andere Autofahrer ausweichen mussten, oder fuhr auch auf dem Gehweg. Die Fahrt endete im Ostpreußenring, als der Mann mit seinem Opel auf einem Parkplatz anhielt. Dabei beschädigte der 31-Jährige beim plötzlichen Rückwärtsfahren das Fahrzeug der Zeugin, die sich hinter ihn gestellt hatte. Verletzt wurde niemand.

Einfluss von Medikamenten?

Nach der Kontrolle durch die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen wurde der Mann mit zum Polizeirevier genommen. Da der 31-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vorerst einbehalten. Zeugen oder andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 06202/28 80 an das Polizeirevier Schwetzingen zu wenden. pol

