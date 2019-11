Plädoyer für Mut, Recht und Freundschaft

Von unserem Redaktionsmitglied

Catharina Zelt

Man nehme eine bekannte Abenteuergeschichte, mische sie mit Elementen aus dem Wilden Westen, füge harmonische Lieder mit Ohrwurmpotenzial hinzu und fertig ist es, das Theaterstück „Tom Sawyer“, das das Theater am Puls neu im Programm hat. Zugegeben - ganz so einfach geht es natürlich nicht: Bis zur Premiere am Freitag, 15. November,

...