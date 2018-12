Plätzchendüfte im ganzen Haus

„Vorfreude ist oftmals die schönste Freude, aber ganz streng genommen versetzten die köstlichen Plätzchendüfte der Weihnachtsbäckerei unserer fleißigen Ehrenamtlichen unsere Bewohner schon vor über zwei Wochen im ganzen Haus in Adventsstimmung“, verriet Hauschefin Martina Burger beim Adventsbasar im GRN-Seniorenzentrum. So manche kleine Kostprobe der wohlschmeckenden Leckereien wanderte auch da schon in die Wohnbereiche. Der größte Teil aber kam jetzt beim Basar in den Verkauf und fand wie alljährlich reißenden Absatz.

„Der Erlös fließt in einen Spendentopf, der im Jahresverlauf für Ausflüge oder andere Aktivitäten mit unseren Senioren benutzt wird“, erläuterte Martina Burger. Klein, aber fein präsentierten sich auch die Verkaufsstände einiger handwerklich sehr begabter Hobbykünstler. So Doris Naas aus Mannheim mit sehr kreativen Schmuckvariationen, toll verarbeitete Holzarbeiten von Brigitte Knörzer aus Altrip, oder die hochwertigen Tiffanyglaskreationen von Beate Lackner aus Mühlhausen.

Hauskasse aufgebessert

Auch GRN-Seniorin Ruth Frühauf und Hausleiterin Martina Burger basteln gerne. Sie verkauften für die Hauskasse herrliche dreidimensionale Fröbelsterne. Zur Kaffeezeit standen die wohltätigen Ehrenamtlichen mit einem großartigen Kuchenbuffet mit viel Selbstgebackenem parat. Und so nutzten etliche Angehörige und Freunde der Senioren den Basar für einen kleinen Plausch mit wohlschmeckender Stärkungspause. rie

