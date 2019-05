Plankstadt nicht mehr vertreten

Region.Es bleibt dabei – die Wahlen am 26. Mai 2019 haben einige Veränderungen mit sich gebracht. Das gilt auch für den Kreistag, wo sich in den drei Kreisen in unserem Verbreitungsgebiet mehrere neue Köpfe durchgesetzt haben. Zum einen, weil amtierende Kreisräte nicht mehr angetreten sind, zum anderen aber auch, weil sich Verschiebungen in der Wählergunst ergeben haben und dadurch mehrere Mitglieder wahrscheinlich nicht wieder ins Gremium einziehen werden – da gilt es, die Überhangmandate und die Bestätigung des Rhein-Neckar-Kreises abzuwarten, die bis gestern Abend lediglich für den Wahlkreis 7 (Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen) vorlag. Gravierendste Veränderung ist, dass Plankstadt nach Lage der Dinge gar nicht mehr vertreten sein wird.

Denn die bisherigen Kreisräte Jutta Schuster (CDU) und Gerhard Waldecker (PlaLi/Freie Wähler) wurden im Wahlkreis 5 (Oftersheim, Plankstadt, Eppelheim) von den beiden Oftersheimern Annette Dietl-Faude (CDU, Bild) und Dr. Frank Weiß (FW) überholt.

Damit erhöhte die Hardtgemeinde ihre Präsenz im Kreistag, für die bisher der 2017 nachgerückte und jetzt nicht mehr angetretene Bürgermeister Jens Geiß (CDU) und Janfried Patzschke (SPD) gesorgt hatten. Denn mit dem in Schwetzingen praktizierenden Orthopäden und AfD-Kandidaten Dr. Uwe Buchmann zieht ein weiterer Oftersheimer ins Gremium ein. Seine drei Sitze verteidigte Eppelheim mit den identischen Personen: Trudbert Orth (CDU), Renate Schmidt (SPD) und Christa Balling-Gündling (Bündnis 90/Die Grünen).

Im Wahlkreis 5 blieb die CDU zwar noch stärkste Fraktion (rund 24 Prozent), verlor aber deutlich gegenüber 2014, als die Christdemokraten noch 36,97 Prozent geholt hatten. Die SPD landete nun nur noch bei 18,2 Prozent und verlor nicht nur über 5 Prozentpunkte, sondern auch einen Sitz. Dagegen steigerten sich die Grünen gemäß dem allgemeinen Trend um 8 Prozent gegenüber 2014 auf jetzt 23,2. Die Freiwähler verbesserten ihr Ergebnis von vor fünf Jahren (13,99) leicht auf 14,88, ebenso die FDP (von 5,3 auf 6,6 %) und die Linke (von 4,7 auf 5,2 %), für einen der sechs zu vergebenen Sitze reicht dies aber nicht. Den schnappte sich die AfD, die mir drei Mitgliedern der Familie Buchmann angetreten war, rund 8,6 Prozent erreichte und allein in Oftersheim fast 3500 Stimmen bekam.

Vier der acht Mandatsträger neu

Im Wahlkreis 6 (Schwetzingen, Brühl, Ketsch) gibt es die größten Veränderungen, denn vier der acht Mandatsträger sind nicht mehr gewählt – von der CDU die nicht mehr angetretene Helena Moser (Ketsch) und Dr. Eva Gredel (Brühl), von der SPD Hans-Peter Müller (Schwetzingen) und von den Freien Wählern Jens Gredel (Brühl). Das liegt auch daran, dass die CDU und die FW je einen Sitz eingebüßt haben. Die Christdemokraten rutschten von 33,51 auf 25,3 Prozent ab, die Freiwähler aber nur von 17,3 auf 16,7.

Aber die Grünen als großer Gewinner steigerten ihr Ergebnis gegenüber 2014 von sechs Prozent auf 20,3 und stellen künftig mit Günther Martin (Ketsch) und Sabine Walter (Schwetzingen, Bild) zwei Kreisräte. Und einen Sitz eroberte auch hier die AfD, die aus dem Stand auf 9,3 Prozent kam und Optiker Ralf Meyer (Brühl) in den Kreistag schickt. Souverän ihre Plätze verteidigten die Stimmenkönige und Bürgermeister Jürgen Kappenstein (Bild) aus Ketsch (rund 12 600) und Dr. Ralf Göck (knapp 11 500). Auch Michael Till (Brühl/CDU) bleibt drin, genauso wie Monika Maier-Kuhn die ihr vor fünf Jahren für die Grünen erobertes Mandat nach ihrem Wechsel zur SPD mitnahm und jetzt verteidigte.

Weniger Veränderungen

Im Wahlkreis 7 (Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen) traten zwei Stimmen-Schwergewichte nicht mehr an: OB Dieter Gummer (Hockenheim) und Ex-Bürgermeister Walter Klein (Reilingen). Bürgermeister Stefan Weisbrod (FW, Bild) – mit fast 8800 Stimmen – und Karl „Charly“ Weibel (SPD, beide aus Reilingen), Thomas Birkenmaier (CDU, Neulußheim) Gabi Horn (FW) und Adolf Härdle (Bündnis 90/Die Grünen, beide aus Hockenheim) gehören dem Kreistag weiterhin an. Neu hinzu kommen Fritz Rösch (CDU/Hockenheim) und – auch hier ein AfD-Vertreter – Karlheinz Kolb (Ketsch).

Die meisten Stimmen bekam im Wahlkreis 7 die CDU (22,85 %), die gegenüber 2014 drei Prozentpunkte einbüßte. Die Freien Wähler (22,63 %) hielten ihr Ergebnis von vor fünf Jahren (23,24 %) fast. Dagegen musste die SPD erhebliche Verluste hinnehmen und sank um fast zehn Prozent auf 17,43.

Bündnis 90/Die Grünen verbesserten sich erwartungsgemäß deutlich von damals 13,15 auf 18,95 Prozent. Die FDP (6,93 %), die Linke (2,5%) und die NPD (0,32 %) spielten bei der Sitzvergabe keine Rolle. Dagegen verzeichnete die AfD über 10 500 Stimmen, was 8,4 % und einen Sitz bedeutet. ArchivBilder: Widdrat/Zelt/SZ/Grüne/Lenhardt

