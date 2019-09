Planschen im Wasser

Bei schönem Wetter ging es für 35 Frauen und Kinder des Frauencafés ins Grüne nach Mannheim – Ziel war der Luisenpark. Auf den Bänken hinter dem Haupteingang machten die Teilnehmer eine kleine Pause, in der vor allem die Kleinsten versorgt wurden. Im Anschluss ging es weiter zur großen Freizeitwiese. Stühle wurden herangeschleppt, die mitgebrachten Decken ausgebreitet – ein Sommervergnügen inmitten von Störchen und Gänsen. Mit orientalischen Köstlichkeiten stärkte sich die Gruppe.

Nach der Pause ging es auf den Wasserspielplatz. Die Kinder vergnügten sich und planschten im Wasser. Bei der Rückfahrt in die Spargelstadt kam es in der Bahn zu einem Zwischenfall, wie das Frauencafé schreibt. Ein Mann mit Fahrrad ärgerte sich über die große Gruppe der Frauen mit Kinderwagen, die vor ihm eingestiegen war und ihm damit den Platz weggenommen habe. Es kam zu einem Wortgefecht mit dem Kontrolleur, die Abfahrt verzögerte sich, die Polizei schritt ein, klärte die Situation und die Gruppe kam gut zu Hause an, so das Frauencafé abschließend. zg

