Plastik steckt fest in der Erde

200 Liter Plastik und plastikhaltiger Müll in zweieinhalb Stunden – das ist das Ergebnis einer Sammelaktion, die Dr. Susanne Hierschbiel, Dorothee Kern und Beate Günther aus Schwetzingen in Grünanlagen und im Ortsrandgebiet durchgeführt haben. „Wir wollten wissen, wie die Situation hier in unserem Stadtgebiet konkret aussieht“, sagt Dr. Susanne Hierschbiel vom Arbeitskreis Klima- und Umweltschutz der Schwetzinger Grünen in einer Pressemitteilung. Und die sei Besorgnis erregend.

Vor allem Verpackungsmüll von To-Go-Produkten füllte die Beutel der Aktionistinnen, so Dr. Hierschbiel. Dies decke sich mit dem Ergebnis einer Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung. Die ergab, dass im Jahr 2017 Teller, Schalen und ähnliche Behälter 50 Prozent des Kunststoffabfalls in Deutschland ausmachten.

„Absolut erschreckend ist die Tatsache, dass wir oft kleine Plastikschnipsel gefunden haben, die bereits von Moos eingewachsen waren oder fest in der Erde steckten“, erzählt Dorothee Kern. Verwehte Plastikfolien und Plastikfetzen in Büschen und Sträuchern zeigten, dass der Plastikmüll nicht nur dort ein Problem ist, wo er entsteht. Vielmehr verbreitet er sich unaufhaltsam überall in der Natur.

Bürger können mithelfen

Grund genug auch über diese erste Bestandsaufnahme hinaus tätig zu werden. Beate Günther: „Wir werden zeitnah weitersammeln.“ Interessierte Bürger seien herzlich willkommen, mitzumachen.

Nicht nur bei den Aktionen, sondern auch auf eigene Faust. „Noch besser“, so die drei unisono, „wir vermeiden den Müll schon beim Einkaufen“. zg

Info: Statistik des Kunststoffabfalls: www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/abfall-und-recycling

